Lupin: una splendida figure di Fujiko Mine è in sconto su Amazon

Durante tutti questi anni prima il manga e poi l'anime hanno consolidato in modo indelebile l'immagine e l'immaginario narrativo di Lupin, proiettandolo facilmente in tutto il mondo. Nato dalla penna di Maurice Leblanc e in seguito rielaborato dalla matita di Monkey Punch, stiamo parlando di un personaggio che ha vissuto tantissime trasformazioni nel corso della sua carriera, sia in televisione che sul grande schermo cinematografico, imprimendo una serie di modelli e dettagli derivanti anche dall'apporto di moltissimi altri artisti che ne hanno curato i successivi adattamenti (primo fra tutti Hayao Miyazaki). Tutti conoscono il Lupin III giapponese quindi, e la sua banda di scapestrati quanto iconici compagni di avventure e malefatte, ognuno di loro caratterizzato al dettaglio e mai del tutto dimenticato, anzi ancora oggi citato e ricordato con affetto.

Proprio a proposito della banda di Lupin, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, una splendida figure Banpresto di Fujiko Mine è scesa di prezzo. Sul sito è possibile acquistarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 25,00€, con uno sconto del 16% sul prezzo consigliato. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto da collezione in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Una figure di Fujiko curata al dettaglio

Su Amazon è possibile dare un'occhiata alla figure Banpresto di Fujiko Mine, direttamente dal mondo di Lupin. Questa viene rappresentata in una posa verticale con un'estetica curata che rimanda allo spirito indipendente di un personaggio difficile da etichettare e definire in toto. Nella sezione "descrizione prodotti" la statua in questione viene così introdotta: "Banpresto presenta questa fantastica riproduzione da collezione direttamente dal mondo di Lupin III. Il prodotto viene venduto nella confezione originale".

Se anche voi siete fan di Lupin e, nello specifico, del personaggio di Fujiko, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare una figure come questa su Amazon.