L'uomo Fedele, clip esclusiva del film di Louis Garrel

L'uomo Fedele di Louis Garrel, un dramma dai toni sentimentali con lo stesso Louis Garrele e Laetitia Casta, verrà distribuito nelle nostre sale da Europictures il prossimo 11 aprile

Il film racconta la storia di Marianne e Abel che si amano ma si lasciano quando Marianne aspetta un figlio dal suo migliore amico, Paul. Otto anni dopo i due si ritrovano al funerale di Paul. Questo tragico evento si rivela in realtà di buon auspicio: Abel e Marianne tornano insieme. Così facendo, però, suscitano la gelosia di Joseph, il figlio di Marianne, e soprattutto di Eve, la sorella di Paul da sempre segretamente innamorata di Abel. Tra commedia e suspense, il secondo film da regista di Garrel indaga l'enigma amoroso, con finezza e ironia, cesellando un seducente studio hitchcockiano sui nostri sentimenti più profondi.

Louis Garrel è Abel, al suo fianco troviamo Laetitia Casta nei panni di Marianne. Il cast è completato da Lily-Rose Depp che interpreta Eve,e Joseph Angel. La sceneggiatura è stata scritta da Garrel e Jean-Claude Carriere in collaborazione con Florence Seyvos.

Il regista ha definito L'uomo Fedele "una commedia contemporanea di buone maniere" e ha detto di aver usato l'espediente della voce fuori campo perché "è un dispositivo unico per il cinema, per il quale nutro un grande affetto, quasi lo stesso per cui si ama un particolare tipo di musica". Abel e il piccolo Joseph sono i protagonisti della clip video che vi pesentiamo oggi in esclusiva