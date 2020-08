L'uomo che sognava con le aquile: Terence Hill torna stasera su Rai1

Terence Hill torna stasera su Rai1, dalle 21:25, con L'uomo che sognava con le aquile, il TV movie diretto da Vittorio Sindoni e trasmesso per la prima volta nel 2006 come miniserie in due episodi.

L'uomo che sognava con le aquile è una storia di difesa del territorio, dei suoi prodotti e delle sue tradizioni, girata interamente in Calabria ma ispirata alla storia vera di un contadino del nord Europa. Rocco Ventura (Terence Hill) è un uomo semplice, innamorato della natura, che vive in un paesino calabrese e produce un formaggio tipico che fa stagionare nelle grotte. Ma su di lui e sui suoi terreni incombono le mire di Spadafora, il sindaco del paese e di Bortolotti, un avido imprenditore: i due progettano di costruire un complesso turistico, proprio sui terreni di Rocco che, ovviamente, non vuole vendere le sue terre di famiglia. Nel frattempo in paese arriva Giulia con il piccolo Roberto, un bambino appena guarito da una grave malattia, che ha bisogno dell'aria pura di montagna per continuare a curarsi.

Prodotto dalla Albatross Entertainment e da Rai Fiction, il film, alla sua prima messa in onda, aveva ottenuto ascolti incredibili: oltre 10 milioni di spettatori (per la seconda puntata) con il 39% di share, numeri che spettano solitamente soltanto a Sanremo, al commissario Montalbano.... e a Don Matteo.