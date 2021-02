L'uomo che cadde sulla Terra: Chiwetel Ejiofor star della serie tv

L'uomo che cadde sulla Terra diventerà una serie televisiva e il protagonista del progetto, destinato a Paramount+, sarà Chiwetel Ejiofor.

L'attore è stato nominato agli Oscar per la sua interpretazione in 12 anni schiavo e nel progetto per il piccolo schermo avrà la parte di un nuovo alieno.

In The Man Who Fell to Earth si racconterà la storia di una creatura extraterrestre che arriva sulla Terra in un momento di svolta per l'evoluzione umana e deve affrontare il proprio passato per determinare il nostro futuro.

Alex Kurtzman e Jenny Lumet, co-autori e produttori esecutivi del progetto, hanno dichiarato: "La carriera teatrale e cinematografica di Chiwetel Ejiofor è sbalorditiva per coraggio, impegno e qualità. È tutto quello che possiamo immaginare e un milione di cose che non potremmo immaginare. Non potremmo essere più elettrizzati".

Lo show sarà un adattamento del romanzo scritto da Walter Tevis in cui si raccontava l'arrivo sulla Terra dell'alieno dall'aspetto umano Thomas Jerome Newton proveniente dal suo pianeta Anthea, alle prese con le conseguenze di molte guerre nucleari. Utilizzando la sua conoscenza superiore, Thomas incassa i diritti ottenuti da molte invenzioni e progetta di utilizzare i ricavati per realizzare delle navi spaziali e far arrivare gli altri abitanti del suo pianeta sulla Terra.

L'iconico ruolo è stato interpretato nel film L'uomo che cadde sulla Terra nel 1976 e la storia è diventata nel 1987 una serie prodotta per ABC.

Alex Kurtzman sarà impegnato anche nel ruolo di regista e, insieme a Lumet, aveva dichiarato presentando il progetto: "La serie immaginerà il prossimo passo compiuto nella nostra evoluzione, mostrato attraverso gli occhi di un alieno che deve imparare ciò che significa diventare umano, anche se lotta per la sopravvivenza della sua specie".