L'uomo bicentenario: Robin Williams e le sue battute improvvisate

Una delle più celebri scene de L'uomo bicentenario, quella in cui Andrew intrattiene la famiglia con una serie di battute, non era presente nel copione e fu completamente improvvisata da Robin Williams. Per questo motivo le reazioni degli altri attori alle battute e le loro risate sono assolutamente autentiche.

Durante un'intervista di Science Fiction Weekly, alla domanda: "Ti sei dedicato spesso all'improvvisazione sul set del film di Chris Columbus?" Williams ha risposto: "Tra le tante, la scena in cui il robot cade dalla finestra fu improvvisata e trae ispirazione da una volta in cui ho lasciato cadere il Furby di mio figlio."

L'uomo bicentenario: Robin Williams in una scena

"Prima della caduta il Furby diceva: "Oh, yum, bene". Poi l'ho lasciato cadere ed ha iniziato a dire: "Ahhhhhhhh". E io ho immediatamente pensato di averlo ucciso. Il sintetizzatore vocale si è rotto, e sembrava che stesse soffrendo terribilmente." Ha concluso l'attore americano.

Williams è considerato uno dei più grandi comici di tutti i tempi per la sua arguzia, la sua versatilità come comico e attore e per le sue capacità di improvvisazione. Nel corso degli anni Robin ha regalato al grande pubblico moltissime performance memorabili e spesso le scene più divertenti o più toccanti erano unicamente frutto della sua fantasia e del suo flusso di coscienza. Una scena in particolare, quella di Will Hunting - Genio ribelle, merita una menzione speciale.

Questa scena fu brillantemente improvvisata da Robin Williams, la reazione di Matt Damon è autentica. pic.twitter.com/6GNdVZm6bH — James Lucas (@JamesLucasIT) January 10, 2020

Quella sul set de L'uomo bicentenario fu la terza e ultima collaborazione di Robin Williams e Chris Columbus, iniziata con Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre e Nove Mesi - Imprevisti d'amore. Il sequel di Mrs.Doubtfire era in programma per il 2018 ma fu annullato dopo la morte di Williams.