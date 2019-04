L'ultimo dei Mohicani torna in tv con una serie di Cary Fukunaga!

L'ultimo dei Mohicani, libro già diventato un film con Daniel Day-Lewis, verrà adattato in una serie tv sviluppata da Cary Joji Fukunaga, già autore di successi come True Detective e The Alienist.

Il progetto riporterà sugli schermi la storia raccontata dallo scrittore James Fenimore Cooper e verrà realizzato per Paramount Television.

Il nuovo adattamento del romanzo L'ultimo dei mohicani sarà firmato da Fukunaga e da Nicholas Osborne, mentre la regia è stata affidata a Nicole Kassell.

Al centro degli eventi ci sarà la storia d'amore tra un giovane mohicano di nome Uncas e Cora, la figlia di un colonnello britannico.

Cary Fukunaga ha dichiarato che da tempo è appassionato alla storia della Guerra dei Sette Anni, che considera un conflitto di portata mondiale, ed è entusiasta all'idea di portare in vita dei personaggi dalla forte personalità e che pensano in modo libero.

La regista ha invece sottolineato: "Nonostante il paragone con il libro di James Fenimore Cooper e il film originale renda difficile non sfigurare, lo script di Nick e Cary propone un approccio nuovo ed è una lettura coinvolgente. Affrontano questa incredibile opportunità di mostrare ed esplorare personaggi che spesso rimangono ai margini. Per riflettere ciò che Nick ha espresso nella nostra prima conversazione, 'certe storie sono senza tempo e permettono a diverse generazioni di avvicinarsi agli eventi ed esplorarli in modi diversi'. Far parte dell'opportunità di portare questi occhi e questi cuori sullo schermo è per me l'opportunità di una vita".

L'ultimo dei mohicani ha dato vita a ben nove film, a partire dal 1912, e a vari adattamenti televisivi fin dal 1957, tra cui anche la serie animata andata in onda sulla RAI dal 2004 al 2007.