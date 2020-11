L'ultimo boy scout - Missione: sopravvivere: la prima versione del film era molto diversa e più violenta

La sceneggiatura originale di L'ultimo boy scout - Missione: sopravvivere, scritta da Shane Black, era molto diversa ed estremamente più cruenta del film che venne in seguito girato da Tony Scott. Il copione originale aveva un tono più scuro con più violenza e quasi l'intera seconda metà della sceneggiatura era completamente diversa.

Oltre a molte differenze con la trama e i personaggi, la sceneggiatura di Black si concentrava molto di più sui due cattivi principali: Milo e Shelly Marcone. Milo, ad esempio, era ancora più cattivo di quanto mostrato nel film: oltre ad essere un sicario per Marcone, aveva anche un lavoro come regista di snuff films e si dedicava regolarmente al rapimento e all'uccisione di donne davanti a una telecamera.

Nella sceneggiatura c'era anche una scena in cui Milo uccideva brutalmente e senza alcuna pietà un'intera famiglia che si era presentata accidentalmente vicino al luogo in cui lui e i suoi uomini si erano trovati per parlare con la banda di Baynard.

Altre parti che sono state cambiate includono: una scena di inseguimento su una grande barca con Joe e Jimmy che cercano di scappare da Milo e i suoi uomini che li inseguono nella nebbia fino a quando la loro barca e l'elicottero si schiantano l'uno contro l'altro, una sparatoria e una scena di combattimento tra Joe e gli uomini di Marcone in casa di Joe.

E poi ancora: un'altra sparatoria nella villa di Marcone in cui Joe si intrufola dopo aver ucciso diverse guardie, Joe e Jimmy che salvano la moglie dall'essere uccisa con una motosega durante uno degli snuff films di Milo e perfino un finale diverso in cui Milo veniva ucciso brutalmente da Sarah fuori dall'ufficio di Joe.