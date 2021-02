L'ultimo bacio, Gabriele Muccino: "A causa del mio film, molte coppie si lasciarono"

Durante un'intervista di Alessandro Ferrucci, Gabriele Muccino ha parlato de L'ultimo bacio e di come il suo film sia stato uno spartiacque generazionale che ha diviso molti dei suoi spettatori: "A causa del mio film, molte coppie si lasciarono."

Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno in una scena del film l'ultimo bacio

"Da subito il pubblico si divise in due fazioni mentali: chi si riconosceva in qualcuno dei personaggi e chi cercava di rifiutare quel ritratto; e tutto ciò divenne un detonatore. In particolare nei primi sei mesi si discuteva molto di che cosa il film aveva fatto alle coppie, in tantissimi si lasciarono, e molti dei miei amici iniziarono a litigare." Ha raccontato il regista italiano.

Muccino ha spiegato che la pellicola va anche inquadrata storicamente: "Si lasciarono in molti, a volte quasi mi imbarazzavo nell'ascoltare certe storie. E non mi domandi a chi mi riferisco, non farò mai alcun nome, sono episodi della sfera privata e vanno rispettati. E comunque quel film va inquadrato storicamente: è l'ultimo successo prima del'11 settembre 2001, e il dato non è irrilevante."

L'ultimo bacio: una scena del film

"Il futuro era illimitato, il mondo era pacificato, le crisi finanziarie lontane; è stata l'ultima fase nella quale proiettavamo dentro noi stessi la sfera del Novecento. Il mondo, dopo l'11 settembre, si è inscurito, ed è iniziato quel rewind di cui oggi vediamo in maniera plastica gli effetti. Sì, L'ultimo bacio ha segnato la fine di un'epoca. Persone che non conosco sentono il bisogno di condividere con me cosa è accaduto nelle loro vite dopo l'uscita del film." Ha concluso Gabriele.