L'ultima lettera d'amore: il trailer del film con Felicity Jones e Shailene Woodley

L'ultima lettera d'amore è il nuovo film Netflix con protagonisti Shailene Woodley e Felicity Jones, in arrivo il 23 luglio, e il trailer regala qualche anticipazione riguardante le due storie che si intrecciano nel film tratto dal romanzo scritto da Jojo Moyes.

Nel video si assiste infatti alla nascita di un amore proibito che negli anni '60 ha messo in crisi una giovane sposa intrappolata in un matrimonio infelice che trova un uomo che le scrive romantiche lettere d'amore. Nel presente una giornalista ritrova le missive e decide di provare a scoprire in che modo si è conclusa la storia e capire se c'è un potenziale lieto fine per quel rapporto intenso e profondo.

Augustine Frizzell ha diretto il film L'ultima lettera d'amore e sullo schermo si assisterà ad eventi ambientati in Francia e a Londra negli anni '60 e nel presente.

La storia segue Ellie (Felicity Jones), una giovane giornalista che vive a Londra e scopre una serie di lettere in cui si racconta una storia d'amore romantica, ma destinata a un finale infelice, quella tra Jennifer Stirling (Shailene Woodley) e Anthony O'Hare (Callum Turner). Ellie viene attirata dalla storia e vuole scoprire le identità degli amanti e se la relazione ha avuto un lieto fine.

Nel cast del film, scritto da Nick Payne ed Esta Spalding, ci sono anche Joe Alwyn e Nabhaan Rizwan.