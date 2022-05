Felicity Jones e Jonathan Bailey star della commedia Maria

Jonathan Bailey sarà uno dei protagonisti della commedia Maria che avrà come protagonista l'attrice Felicity Jones.

Jonathan Bailey, protagonista di Bridgerton, e Felicity Jones saranno i protagonisti della commedia Maria, progetto che verrà prodotto da Independent Entertainment.

A scrivere la sceneggiatura e a occuparsi della regia sarà Simon Amstell.

Felicity Jones avrà in aria il ruolo di una giovane donna abituata a fuggire dalla realtà. In difficoltà nell'accettare la sua età, l'amore del fidanzato e l'indifferenza del padre, Maria pensa di avere l'opportunità di sentirsi giovane, libera e desiderabile al matrimonio del padre. All'evento incontra Raffy, il suo nuovo fratellastro. La loro innegabile, e sconveniente, attrazione fisica è peggiorata dalla notizia che il padre della protagonista è alle prese con una malattia in fase terminale.

Il ruolo del padre di Maria sarà affidato a Jason Isaacs, mentre Jonathan Bailey avrà la parte di Eddy, il fidanzato di Maria.

Amstell ha dichiarato: "Sono incredibilmente eccitato nell'iniziare a girare Maria con Felicity Jones. La nostra speranza è di realizzare un film sulla paura dell'invecchiamento e della morte che esiste nella nostra cultura in grado di conquistare il pubblico".