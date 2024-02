Joel Edgerton e Felicity Jones protagonisti di Train Dreams

Joel Edgerton e Felicity Jones saranno i protagonisti di Train Dreams, il nuovo film del regista di Jockey Clint Bentley, che sarà presentato ai compratori internazionali all'European Film Market da Black Bear.

Bentley e Greg Kwedar hanno scritto la sceneggiatura, che è un adattamento dell'omonimo libro ominato al Premio Pulitzer di Denis Johnson. Damien Ober ha realizzato una precedente bozza.

Train Dreams è l'ultima di una lunga serie di collaborazioni tra Bentley e il suo partner creativo Kwedar, che ha scritto e prodotto anche Jockey. Più di recente, la coppia ha sceneggiato Sing Sing di Black Bear, con protagonista Colman Domingo, che sarà distribuito da A24.

Train Dreams

Train Dreams racconta la storia di Robert Grainier (Edgerton), un operaio impiegato come taglialegna che contribuisce all'espansione delle ferrovie in America. Costretto a trascorrere periodi di tempo prolungati lontano dalla moglie Gladys (Jones) e dalla loro giovane figlia, Grainier lotta per dare un senso al suo posto in un mondo in rapido cambiamento. Nel corso della sua storia, Grainier sperimenta un grande amore, una perdita indicibile e legami unici, in un viaggio che è allo stesso tempo distinto e universale.

Tra i produttori figurano Marissa McMahon e Ashley Schlaifer per Kamala Films, Will Janowitz e Teddy Schwarzman e Michael Heimler per Black Bear. John Friedberg della Black Bear è produttore esecutivo insieme a Kwedar, Casey Affleck e Scott Hinckley. Il film è interamente finanziato dalla Black Bear, mentre la WME Independent si occuperà delle vendite negli Stati Uniti. La produzione inizierà nello stato di Washington ad aprile.