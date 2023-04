Adrien Brody e Felicity Jones saranno star di The Brutalist, nuovo film diretto da Brady Corbet

Brady Corbet sarà regista e sceneggiatore di The Brutalist, film le cui riprese sono in corso in Ungheria, e i protagonisti saranno Adrien Brody e Felicity Jones.

Il cast di The Brutalist, nuovo progetto diretto da Brady Corbet, si è arricchito con l'arrivo di star come Adrien Brody e Felicity Jones.

Le riprese sono iniziate da alcuni giorni in Ungheria e il progetto racconterà trenta anni di vita di un artista.

I protagonisti dell'atteso progetto saranno quindi i già annunciati Raffey Cassidy (White Noise), Isaach De Bankolé (Casino Royale), Alessandro Nivola (The Many Saints Of Newark), Stacy Martin (Nymphomaniac Vol I), Jonathan Hyde (Titanic), e Peter Polycarpou (Evita). Le new entry tra gli interpreti di The Brutalist sono il premio Oscar Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce e Joe Alwyn.

Manodrome, Adrien Brody: "Da giovane ero più impulsivo, guidato dalle emozioni"

Brady Corbet ha firmato la sceneggiatura del lungometraggio insieme a Mona Fastvold.

Al centro della storia ci sarà il visionario architetto László Toth (Brody) che, con la moglie Erzsébet (Jones), si trasferisce dopo la guerra in America, dove un misterioso e benestante cliente (Pearce) cambia per sempre la loro vita.

Lol Crawley sarà direttore della fotografia, Daniel Blumberg è il compositore del progetto, Kate Forbes lavorerà come costumista, Dávid Jancsó sarà il montatore e Judy Becker sarà production designer.