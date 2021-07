L'ultima lettera d'amore, su Netflix in streaming da oggi

L'ultima lettera d'amore è il nuovo film Netflix con protagonisti Shailene Woodley e Felicity Jones, in arrivo in streaming a partire da oggi 23 luglio 2021!

L'ambiziosa e talentuosa giornalista Ellie Haworth ritrova delle lettere composte cinquant'anni prima. Esse contengono il racconto di un amore molto sfortunato, che ha dovuto attraversare mille peripezie. Volendo far luce sul mistero per cercare di capire se potrà utilizzarle per un progetto narrativo, Ellie chiede la collaborazione dell'archivista Rory per risalire all'autrice di quegli scambi epistolari.

Ellie scoprirà così che quelle lettere vennero scritte, negli anni Sessanta, dall'agiata ed elegante Jennifer Stirling, sposata con il ricco e potente Laurence. Intrappolata in un matrimonio nel quale non credeva più anche a causa dell'indole possessiva del marito, Jennifer si innamorò dell'affascinante scrittore Anthony O'Hare, con il quale si sentì finalmente libera di tornare ad amare. Nonostante fossero costretti a nascondere la loro relazione, Jennifer e Anthony riuscirono ad immaginare di poter vivere la loro passione.

Un giorno, però, un drammatico incidente provocò un vuoto di memoria nella donna, che venne così costretta a restare accanto a Laurence e senza poter ricordare più il sogno che aveva accarezzato vicino ad Anthony...