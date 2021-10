Luke Perry: le star di Beverly Hills, 90210 lo ricordano nel giorno del suo compleanno

Luke Perry avrebbe compiuto 55 anni nella giornata di ieri, lunedì 11 ottobre, e i suoi amici e colleghi lo hanno ricordato sui social media con foto e aneddoti.

L'attore ha perso la vita nel marzo 2019 e la sua morte ha lasciato un grande vuoto nella vita di chi ha lavorato con lui e ha avuto modo di conoscerlo dentro e fuori dal set.

Tori Spelling, interprete di Donna in Beverly Hills, 90210, ha ricordato Luke Perry dichiarando: "Ci manchi così tanto. Non passa un giorno senza che io pensi a te. Eri unico. Mi ricordo quando ti ho incontrato quando ero una giovane teenager insicura. Sei stato il primo ragazzo che mi ha fatto provare la sensazione di valere qualcosa come essere umano, donna, e artista".

L'attrice ha inoltre svelato che l'amico l'ha difesa quando era alle prese con una relazione all'insegna degli abusi verbali e che le è stato accanto quando stava affrontando dei momenti di insicurezza. Tori ha aggiunto: "Avevi un modo di far sentire ogni essere umano sicuro, ascoltato e speciale fin dal primo momento che ti incontravano. La tua energia era puro amore incondizionato". L'attrice ha inoltre ammesso che ha dei rimpianti legati alla sua amicizia con Luke Perry: "Non abbiamo mai avuto quella serata in famiglia del martedì a mangiare Taco a casa tua (ho sentito che i tuoi tacos erano i migliori) e mi dispiace che non abbiamo realizzato la tua visione e sogno del nostro cast impegnato a girare quel film horror che ti appassionava così tanto".

Ian Ziering e Jennie Garth hanno pubblicato delle foto scrivendo che sentono la mancanza di Luke, mentre Shannen Doherty ha pubblicato nelle sue Stories di Instagram degli scatti che la ritraggono con l'amico durante gli anni in cui hanno recitato nello show cult interpretando Dylan e Brenda, coppia molto amata dai fan.

Brian Austin Green ha inotlre rivelato che tiene sempre con sé sul cellulare una foto dell'amico.