Luke Perry: Simone Coccia offende la figlia dell'attore sui social e lei gli risponde

Su Instagram ha preso vita un botta e risposta surreale tra Simone Coccia Colaiuta, fidanzato di Stefania Pezzopane, e Sophia, la giovane figlia di Luke Perry, l'attore di Beverly Hills, 90210, recentemente scomparso.

Nel corso degli anni sui social abbiamo visto incrociarsi le esistenze di persone che non avremmo mai immaginato sarebbero arrivate ad interagire l'una con l'altra. Uno degli ultimi esempi è quello che vede protagonisti Simone Coccia Colaiuta, che qualcuno in Italia conoscerà per essere il fidanzato della politica Stefania Pezzopane, e la figlia di Luke Perry, il compianto attore di Beverly Hills 90210.

Nelle scorse ore, infatti, Simone Coccia ha deciso di offendere in maniera gratuita Sophie Perry, rispondendo ad una delle sue storie su Instagram. "Tu pensi di essere bella, ma sei veramente brutta" ha scritto Coccia sui social. Perry, che ha soltanto 20 anni, deve essere rimasta stupita nel leggere un commento del genere, rivoltole da qualcuno che ha il doppio della sua età, ma ha comunque deciso di non subire passivamente, pubblicando nelle sue storie una foto dell'ex concorrente del Grande Fratello con scritto "Questo sei tu? Immaginate essere così e avere il CORAGGIO!", in riferimento al coraggio di Coccia di offenderla per l'aspetto fisico.

Anziché soccombere e chiedere scusa, Simone Coccia Colaiuta ha scelto di incrementare la dose, pubblicando a sua volta una foto della ragazza con scritto "Donna o uomo?" e aggiungendo quattro emoticons volte a deridere il soggetto degli scatti.

Insomma, un atteggiamento (quello di Coccia) che non fa di certo onore né a lui né alle battaglie pubbliche che la sua compagna, Stefania Pezzopane, porta avanti da tempo contro il body shaming e le discriminazioni basate esclusivamente sull'aspetto fisico delle persone.