Luke Perry è stato sepolto con un abito biodegradabile

Luke Perry è morto lo scorso 4 marzo ma ha fatto in tempo a realizzare un ultimo desiderio: essere sepolto con un abito biodegradabile. A rivelarlo è stata la figlia Sophie con un lungo post su Instagram in cui spiega di cosa è fatto il particolare vestito.

"A dicembre, sono stata a San Francisco con due dei miei migliori amici. Uno di loro non era mai stato in California, così l'abbiamo portato a vedere il Redwood National Park": comincia così il post della 18enne Sophie, a commento di una foto in cui compaiono dei funghi. "Ho scattato questa foto quando eravamo lì perchè ho pensato "accidenti, questi funghi sono bellissimi". Ora i funghi hanno un significato tutto nuovo per me". Sophie ha infatti svelato che l'abito con cui Luke Perry è stato seppellito è fatto con funghi e microrganismi che permettono di accelerare la decomposizione corporea. "Ogni spiegazione che io farò non rende giustizia alla genialità di questo vestito, che è essenzialmente una soluzione eco-friendly per la sepoltura. Tutto quello che posso dire è che dovreste guardarli tutti su coeio.com o semplicemente cercare su google "mushroom burial suit". Mio padre l'ha scoperto ed è stato emozionato come io non l'avevo mai visto prima. È stato sepolto con questo vestito, è stato uno dei suoi ultimi desideri".