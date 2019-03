Luke Perry: la bufala della morte causata dal vaccino contro la polmonite

Dopo la morte di Luke Perry si è diffusa una bufala secondo la quale la scomparsa dell'attore sarebbe collegata ad un vaccino per la polmonite. Tra i tanti messaggi in ricordo della star di Beverly Hills, 90210 non sono mancate quindi le speculazioni da parte del movimento NoVax.

Su diversi gruppi Facebook molte persone hanno iniziato a supportare una bufala secondo la quale il decesso di Luke Perry sarebbe avvenuto a causa delle complicazioni di un vaccino antinfluenzale somministrato alla star. La fantomatica fonte da cui i NoVax avrebbero tratto la loro tesi è solo uno screenshot di una ricerca su Google nella quale l'algoritmo combina 'massive stroke' (grave ictus) con 'hospitalized after pneumonia vaccination' (ricoverato dopo vaccinazione da polmonite).

In realtà si tratta semplicemente di un suggerimento del motore di ricerca e come si evince da un altro screenshot, le due frasi provengono da articoli differenti. La parte che riguarda il grave ictus si riferisce effettivamente alla morte di Luke Perry, ma il ricovero in seguito ad una vaccinazione da polmonite si tratta di una frase estrapolata da un articolo su Lou Ferrigno, storico body builder e interprete di Hulk nella serie tv in onda tra gli anni '70 e gli anni'80. A dicembre Lou Ferrigno è stato ricoverato a causa di un versamento anomalo dopo una vaccinazione, senza che riportasse gravi conseguenze.

Luke Perry, star della serie cult anni '90 Beverly Hills, 90210 e famoso per il personaggio di Dylan McKay, era stato recentemente impegnato nelle riprese di Riverdale, nella quale recitava nel ruolo di Fred Andrews, il padre del protagonista Archie (KJ Apa).