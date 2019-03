Luke Perry: Shannen Doherty scioccata dalla sua morte "Mi mancherà ogni giorno"

Shannen Doherty piange la morte dell'amico e collega Luke Perry definendosi scioccata dall'improvviso decesso. "Sono sotto shock. Ho il cuore spezzato. Sono devastata dalla perdita del mio amico. Ho così tanti ricordi con Luke che mi fanno sorridere e resteranno per sempre impressi nel mio cuore e nella mia mente" ha dichiarato l'attrice a People commentando la morte di Luke Perry, avvenuta in seguito all'ictus che lo aveva colpito mercoledì scorso mentre si trovava nella sua residenza a Los Angeles.

Negli anni '90 Shannen Doherty e Luke Perry hanno condiviso il set della serie teen Beverly Hills, 90210 nei ruoli della ribelle Brenda Walsh e dell'affascinante bad boy Dylan McKay. L'amicizia tra i due attori è proseguita fuori dal set e Luke Perry è stato vicino alla Doherty durante la malattia che l'attrice ha affrontato qualche anno fa.

"Luke era un uomo intelligente, pacato, umile e complesso con un cuore d'oro e un'incredibile capacità di amore e integrità. Luke mi è stato vicino nella battaglia contro il cancro e ci siamo ritrovati, più vecchi e saggi, ma il legame di un tempo è rimasto intatto" ha spiegato l'attrice, svelando che avrebbe voluto tornare a lavorare al più presto col collega. "Siamo uniti da un affetto speciale nato durante l'esperienza di 90210 e proseguito anche dopo. Io e Luke stavamo lavorando all'idea di una serie nostra. Volevamo lavorare ancora insieme e creare qualcosa di speciale e pieno di senso per i nostri fan. Mi mancherà ogni giorno. Ogni secondo."

Al momento dell'ictus che ha colpito Luke Perry. la figlia Sophie si trovava in Africa in missione umanitaria, ma è riuscita a fare ritorno dal padre prima del suo decesso. Parlando della famiglia di Perry, Shannen Doherty ha aggiunto: "Luke amava la sua famiglia. Si preoccupava dei suoi figli ed era fiero di loro. Mi mostrava spesso ideo di loro. Erano nel suo cuore, per lui erano il suo più grande successo."

