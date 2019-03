Luke Perry: Jennie Garth risponde alle critiche dopo la morte dell'attore

Dopo la morte di Luke Perry, Jennie Garth ha risposto con fermezza alle critiche che le sono arrivate dai fan di Beverly Hills, 90210 sui social. In particolare, l'attrice è stata criticata per un post su Instagram, giudicato inopportuno.

Nei giorni successivi alla morte di Luke Perry, i post dedicati all'attore di Beverly Hills, 90210 hanno invaso i social. A ricordare la star del telefilm, i tantissimi fan e coloro che semplicemente vedevano in lui uno dei volti più popolari degli anni '90, i tanti colleghi dello showbiz, il cast di Riverdale (serie del quale Perry era uno dei protagonisti), e poi attori, attrici (e tra tutti, il più toccante era stato il ricordo di Luke Perry condiviso da Colin Hanks).

Jennie Garth, che in Beverly Hills interpretava Kelly, ha saltato il "rituale" del commiato social, ed è tornata a postare su Instagram solo ieri, l'8 marzo, con un post dedicato alle sue tre figlie e in generale alla Festa della Donna.

Un post, quello di Jennie Garth che ha sollevato numerose critiche da chi si aspettava almeno un ricordo su Perry. Uno dei commentatori - al quale l'attrice ha anche risposto piccata - ha anche insinuato che la Garth, così come Tori Spelling, non avesse un vero rapporto d'amicizia con l'attore scomparso.

Con un comunicato ufficiale pubblicato dal magazine People, Garth ha risposto alle criitiche: "Ho scelto di postare una foto delle mie ragazze, oggi" - ha detto - "Perché loro sono la mia vita. Perché oggi è un giorno dedicato alla celebrazione di tutte le donne. Ci ho pensato su e so che anche il mio caro amico avrebbe voluto così."

"I suoi figli erano la sua vita" - ha aggiunto Jennie Garth parlando dei figli di Luke Perry, Jack e Sophie, di 21 e 18 anni - "Chi lo conosceva lo sa bene e sa anche che non gliene fregava nulla dei social media. Quindi non fate illazioni, non giudicate e non fate commenti maleducati."

Pur non avendo condiviso nulla sui social, l'attrice aveva rilasciato una dichiarazione a People dopo la prematura scomparsa di Perry, avvenuta a causa di un ictus: "Ho il cuore spezzato. Gli volevano bene in molti ed era una persona speciale. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato. Una perdita terribile."