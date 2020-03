Luke Perry, Jennie Garth ricorda l'incidente sul set di Beverly Hills

Luke Perry è morto un anno fa all'età di 52 anni e Jennie Garth, in una nuova intervista, ha condiviso un divertente aneddoto legato alle riprese della serie cult Beverly Hills, 90210.

Il racconto è stato compiuto ai microfoni di People e risale alle prime stagioni dello show.

Jennie Garth ha infatti ricordato: "Stavamo filmando la scena in cui Kelly e Dylan sono sulle moto d'acqua, nell'estate in cui si mettono per la prima volta insieme. E avevamo concluso le riprese e stavamo per tornare a riva. Luke stava guidando la sua moto d'acqua con alle spalle la sua guardia del corpo".

L'interprete di Kelly Taylor in Beverly Hills, 90210 ha poi proseguito: "Avrebbe dovuto guidare la guardia del corpo, ma Luke ha detto 'No, voglio farlo io'. E io stavo venendo portata a riva dalla mia guardia del corpo. E sembra che qualcuno stesse pescando al molo e ci fosse una lenza che abbiamo incrociato lungo il percorso".

La situazione per Luke Perry e l'attrice è diventata quindi un po' pericolosa: "La mia guardia del corpo si è abbassata, ma non l'ho sentita mentre diceva di abbassarmi quindi sono stata sbalzata dal retro della moto e poi Luke mi è passato sopra con la sua! Mi ha colpito sulla testa e ho perso i sensi. Ciò che ricordo di quanto accaduto dopo è che mi sono svegliata sulla spiaggia mentre sputavo acqua e c'era un gruppo di persone intorno a me ed alcuni paramedici".

Garth ha proseguito il suo aneddoto sottolineando: "Mi dicevano 'Stai bene?'. E i paramedici mi stavano cercando di far riprendere i sensi e mi chiedevano cose come 'Come ti chiami? Che giorno della settimana è? Chi è il presidente?'. E Luke era accanto a me e riesco ancora a ricordarmelo in modo perfetto mentre dice 'Non chiedetele queste cose, non le sa nemmeno normalmente!'. Non mi dimenticherò mai che anche se mi ha fatto perdere i sensi stava ancora prendendomi in giro!".

Ricordando in modo ironico Luke Perry l'attrice ha dichiarato: "Penso di aver avuto un trauma cerebrale e di soffrire ancora di stress post traumatico a causa di quell'incidente ed è tutta colpa sua! Ho una memoria terribile. La peggiore di tutte le persone che conosco e so che tutti pensano sia a causa della commozione cerebrale".