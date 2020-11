Luke Perry, Ian Ziering svela le sue ultime volontà: "È stato sepolto con un abito di funghi"

Ian Ziering, l'amico sul set e fuori dal set di Luke Perry, ha rivelato alcuni momenti degli istanti della vita dell'attore di Beverly Hills, 90210, scomparso l'anno scorso, tra cui le sue ultime volontà di essere seppellito con un abito biodegradabile a base di funghi

BH90210: Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Tori Spelling, Brian Austin Green, Ian Ziering, Gabrielle Carteris in un'immagine promozionale

In un'intervista sul podcast Hustling with Vivica A. Fox, Ian Ziering ha ricordato di quando venne a sapere che il suo co-protagonista e amico di Beverly Hills, 90210 aveva avuto un ictus.

"Ero su un aereo diretto a Wilmington, North Carolina, quando Luke ha avuto un ictus", ha ricordato Ziering. "Avevo il telefono spento durante il volo e quando l'aereo è atterrato e ho acceso il telefono, è esploso per le notifiche. Pensai: "Che diavolo sta succedendo?"

Luke Perry in un momento dell'episodio La camera verde della serie Beverly Hills, 90210

Ziering ha ricevuto così uno dei suoi più grandi shock della sua vita, quando l'aereo è atterrato. Fu allora, mentre "usciva dal jet", che seppe delle condizioni di salute del suo amico e quando entrò all'interno dell'aeroporto, "c'erano tante persone, che non conoscevo nemmeno, che mi vennero incontro per dirmi: 'Ehi, ho appena sentito parlare di Luke." Era così surreale... Lo sapevano già tutti... Mi sentivo preso a martellate, sono dovuto andare in una saletta per riprendere fiato."

Ian Ziering provò a contattare la star di Riverdale, ma "non riuscii a parlare con lui, ovviamente. Non riuscii neppure a mettermi in contatto con la famiglia. Poi quattro giorni dopo, Luke morì".

Durante quei quattro giorni d'attesa, Ziering aveva continuato a sperare: "Non sapendo le sue effettive condizioni di salute, continuavo a dirmi: 'Beh, sai cosa, lo affronteremo. Insieme. Lo rimetterò in piedi'. Non era morto nella mia mente. Le persone possono vivere dopo un ictus. Era un problema risolvibile, Luke mi ha sempre dimostrato che per lui nessun ostacolo fosse davvero un ostacolo insormontabile."

Poi è venuto a conoscenza della situazione di Luke e che era stato attaccato alle macchine per mantenerlo in vita, fin quando non c'è stato più niente da fare.

Una tuta funeraria biodegradabile realizzata con i funghi

Ma oltre a raccontare gli ultimi istanti di Luke Perry, Ziering ha anche parlato delle sue ultime volontà, precisando che cosa avrebbe voluto che facessero per lui se si fosse trovato in fin di vita. Incluse le precisazioni su come voleva essere sepolto.

"Un paio di anni prima, Luke mi aveva rivelato che era rimasto scioccato dopo la sua colonscopia. Quella visita aveva lasciato su di lui cicatrici che l'avevano spinto a temere la morte. Perry mi ha chiamato infatti una volta e mi ha detto, " ho tre parole per te: tuta funeraria coi funghi", ha detto Ziering, che ha ricordato di aver riso, mentre Luke parlava con entusiasmo di un'azienda, Coeio, conosciuta attraverso un Ted Talk, che vendeva tute biodegradabili per la sepoltura.

Questa conversazione Ian Ziering se la ricordò bene quando al funerale di Luke Perry nel Tennessee, vide che il suo amico era stato sepolto in un abito biodegradabile realizzato con i funghi.

"Quando la sua famiglia lo ha portato fuori dal carro funebre, vidi che indossava quel vestito", ha detto Ziering. "Luke era così appassionato di tante cose nella vita. Era un ambientalista. Era un contadino. Ho dovuto ridacchiare tra le lacrime: disgraziato, si è sepolto davvero con quel vestito di funghi." Ziering lo ha descritto infine come "un bellissimo modo di onorarlo", proprio perché le volontà dell'amico sono state seguite in maniera fedele.