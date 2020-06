Luke Evans nel cast della serie Nine Perfect Strangers

L'attore Luke Evans farà parte del cast della serie Nine Perfect Strangers, con star Nicole Kidman e tratta dal libro di Liane Moriarty.

Luke Evans sarà uno dei protagonisti di Nine Perfect Strangers, una nuova serie limitata di Hulu tratta dall'omonimo romanzo scritto da Liane Moriarty e con star Nicole Kidman.

L'attore si unisce quindi a un cast davvero stellare che sarà impegnato sul set non appena sarà possibile.

Nella serie co-scritta da David E. Kelley e John Henry Butterworth, Luke Evans avrà la parte di Lars, uno dei clienti di Masha (ruolo affidato a Nicole Kidman), una donna che gestisce un resort che promette di rilassare i propri pazienti e migliorarne la vita.

Nel cast del progetto, prodotto da Bruna Papandrea di HBO, ci saranno anche Melissa McCarthy e Manny Jacinto.

A occuparsi del progetto sarà il team che ha portato al successo Big Little Lies, tra cui la casa di produzione Blossom Films, di proprietà della famiglia.

Luke Evans, prossimamente, sarà sugli schermi con The Alienist: Angel of Darkness, la seconda sragione del progetto di TNT che debutterà il prossimo anno, e The Pembrokoshire Murders.