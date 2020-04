Luke Cage, Quentin Tarantino: "Ecco il vero motivo per cui ho rifiutato di fare il film"

Quentin Tarantino ha svelato il vero motivo per cui ha rifiutato di dirigere un film sull'eroe Marvel Luke Cage. C'è stato un tempo in cui l'idolatrato Tarantino ha rischiato di entrare nel parco registi Marvel, ma alla fine lui si è tirato indietro. Ecco spiegato il motivo.

"C'è stato un momento prima che tutta questa roba Marvel venisse distribuita. Era dopo Le iene e prima di Pulp Fiction, avevo pensato di fare Luke Cage" svela Tarantino. "Sono sempre stato un collezionista di fumetti, i miei preferiti erano Luke Cage: Hero for Hire, poi Luke Cage: Power Man, e Shang-Chi: Master of Kung _Fu. Mi piacevano molto anche Werewolf by Night, che era grandioso, e Tomb of Dracula, ma il mio eroe preferito era Luke Cage."

Quentin Tarantino ammette di essere stato l'unico ragazzo bianco che leggeva e collezionava i fumetti di Luke Cage perciò ci teneva a realizzarne una versione cinematografica che avrebbe voluto realizzare dopo aver concluso Pulp Fiction al posto di Jackie Brown. Alla fine a farlo cambiare idea sono stati i problemi di casting:

_"A farmi cambiare idea è stata la discussione con i miei amici nerd. Perchè nella mia testa Larry Fishburne sarebbe stato perfetto per il ruolo di Luke Cage. Sto parlando del Larry Fishburne all'epoca di King of New York. 'Il mio nome è Jimmy Jump.' ... Ma tutti i miei amici mi dicevano 'No, no, ascolta, deve essere Wesley Snipes.' Io controbattevo 'Mi piace Wesley Snipes, ma Larry Fishburne è praticamente Marlon Brando. Credo che sia lui quello giusto.' E loro 'Sì, ma si deve rimettere in forma. Snipes è già perfetto'. Per me non era così importante la forma fisica, ma loro hanno rovinato tutto!"