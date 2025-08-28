Luke Cage pronto al ritorno: Mike Colter tornerà nel MCU con Daredevil Born Again?

L'attore di Luke Cage è sempre più vicino al suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe: dopo gli indizi social e le voci degli insider, la seconda stagione di Daredevil: Born Again potrebbe segnare la sua nuova apparizione, aprendo la strada a una reunion dei Difensori.

Il futuro del Marvel Cinematic Universe continua ad arricchirsi di sorprese, e una delle più attese riguarda il possibile ritorno di Mike Colter come Luke Cage. Da mesi si rincorrono indiscrezioni sul suo rientro nei panni di Power Man, e diversi scooper sostengono che la sua presenza sarà legata alla seconda stagione di Daredevil: Born Again, attualmente in produzione.

Le prime speculazioni sono partite quando Colter e Finn Jones, volto di Danny Rand/Iron Fist, hanno condiviso sui social la loro permanenza a New York, proprio mentre erano in corso le riprese della serie. Questo dettaglio ha subito alimentato l'ipotesi di un ritorno degli "Eroi in Vendita", lo storico duo nato nelle serie Marvel targate Netflix.

Gli indizi social e le conferme degli insider

Oltre ai loro movimenti sospetti nella Grande Mela, Colter ha lasciato un segnale ancora più evidente: una storia Instagram con un'immagine del suo Luke Cage, interpretata da molti come un vero e proprio teaser al suo ritorno. A rafforzare la teoria sono arrivate le dichiarazioni di insider molto seguiti come Daniel Richtman e MTTSH, che hanno lasciato intendere che l'attore tornerà ufficialmente nel ruolo, anche se non è chiaro se già nella seconda stagione o in una possibile terza, già in fase di discussione.

Luke Cage: Mike Colter in una scena della prima stagione

Intanto è arrivata la conferma del ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, il che rende probabile che Matt Murdock (Charlie Cox) possa chiamare a raccolta altri compagni per fronteggiare le nuove minacce.

Daredevil Born Again 2 e il piano di Matt Murdock

Il finale della prima stagione ha visto Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), nuovo sindaco di New York, imporre la legge marziale con una task force anti-vigilanti. In risposta, Murdock ha deciso di creare la sua squadra, ma serviva maggiore potenza fisica per bilanciare i rischi. È qui che l'arrivo di Cage, insieme a Jones e forse Rand, darebbe forza a un gruppo di eroi finalmente coeso.

Secondo alcune indiscrezioni, la seconda stagione sarà più corale del previsto e mostrerà l'Uomo Senza Paura alle prese con un vero e proprio "esercito" di supereroi. Una scelta che, se confermata, avvicinerebbe l'MCU all'idea di una mini-reunion dei Difensori.

Le parole di Mike Colter sul suo futuro come Power Man

Colter non ha mai escluso un ritorno nel ruolo, anzi. In un'intervista a Collider aveva dichiarato: "Ci spero ancora. Non ci penso più, ma credo che ci sia sempre tempo. Non credo sia impossibile. Tutto può succedere". Una frase che, alla luce degli ultimi sviluppi, suona oggi come un indizio concreto più che come un semplice auspicio.

Daredevil: gli attori Mike Colter e Charlie Cox alla première della seconda stagione

La seconda stagione di Daredevil: Born Again vedrà ancora una volta Charlie Cox nei panni di Matt Murdock, affiancato da Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Jon Bernthal e molti altri. Alla guida c'è lo showrunner Dario Scardapane, con la regia affidata tra gli altri a Justin Benson, Aaron Moorhead e Michael Cuesta.

Il debutto è atteso su Disney+ nel 2026, e se le voci sul ritorno di Luke Cage saranno confermate, i fan potranno assistere a una delle reunion più richieste dell'universo Marvel televisivo.