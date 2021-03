Luisa Ranieri e suo marito Luca Zingaretti: ecco come si sono conosciuti

Luisa Ranieri è la protagonista di Lolita Lobosco la fiction in onda stasera su Rai 1, l'attrice napoletana è sposata con Luca Zingaretti: ecco come si sono conosciuti e quando si sono sposati

Luisa Ranieri torna stasera su RAI 1 con la fiction Lolita Lobosco, l'attrice napoletana è legata da anni a Luca Zingaretti: ecco come si sono conosciuti il vice questore e suo marito, il commissario più amati dagli spettatori italiani.

Le indagini di Lolita Lobosco: Luisa Ranieri nei panni della protagonista

Lolita Lobosco è una fiction tratta dai libri di Gabriella Genisi, la scrittrice ha rivelato di essersi ispirata a Il Commissario Montalbano, tanto che il personaggio creato da Andrea Camilleri compare, anche se solo telefonicamente, in alcuni racconti. Fino ad oggi sono stati pubblicati otto libri ed i diritti sono stati acquistati da Luca Zingaretti con la casa di produzione Zocotoco.

Nella fiction televisiva in onda su RAI1 il personaggio di Lolita è interpretato da Luisa Ranieri, moglie di Luca, che al settimanale Oggi ha spiegato cosa è successo quando ha iniziato a leggere i libri di Gabriella Genisi: "leggendo i libri sono stata folgorata da questo personaggio, che ha una voce-pensiero struggente. È complesso, ha empatia verso il mondo femminile. È una donna autonoma, intuitiva".

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, lei è napoletana ed è nata il 16 dicembre 1973 sotto il segno del Sagittario. Ha esordito al cinema nel 2001 con Il principe e il pirata di Leonardo Pieraccioni, ha raggiunto la notorietà con lo spot televisivo di un marchio di tè freddo, il suo tormentone "Anto', fa caldo!" le diede la popolarità come ha ricordato in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni: "'Anto', fa caldo!' Mi ha dato popolarità, ma è stata una svolta che io non ho cavalcato. Ricordo che mi invitavano ovunque, ma per me era uno spot come un altro, tipo prendi i soldi e scappa".

l'attore Luca Zingaretti

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono conosciuti sul set di Cefalonia, la miniserie televisiva trasmessa nell'aprile 2005 su Rai1 diretta da Riccardo Milani con musiche originali di Ennio Morricone. Tra i due non è stato amore a prima vista, entrambi avevano da poco concluso una storia, Luca si era di separato dalla prima moglie Margherita D'Amico. Tra loro, inizialmente, c'era solo una grande amicizia, poi Luca ha iniziato a corteggiarla inviandole mazzi enormi di rose bianche. Alla fine la scintilla è scoccata e si sono fidanzati.

Luca e Luisa si sono sposati il 23 giugno 2012, dopo sette anni di fidanzamento. Il matrimonio è stato celebrato con rito civile, la location scelta per la cerimonia è stato il castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa. Una parte della Sicilia che Zingaretti conosce bene, in questa zona viene girato Il commissario Montalbano. Oggi Luca e Luisa hanno due figlie Emma nata nel 2011 e Bianca nata nel 2015.