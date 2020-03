Luis Sepulveda in coma, lo scrittore è ricoverato per Coronavirus

Luis Sepulveda, ricoverato per Coronavirus, è in coma con respirazione assistita: lo scrittore ha 70 anni e anche sua moglie è in ospedale.

Si aggravano le condizioni di Luis Sepulveda: lo scrittore è in coma con respirazione assistita, stando a quanto dichiarano dai media spagnoli. Lo scrittore cileno, che ha 70 anni, è ricoverato dal 27 febbraio ed è risultato positivo al Coronavirus al ritorno da un viaggio in Portogallo dove aveva partecipato ad un festival letterario, il Correntes d'Escritas.

Attualmente Luis Sepulveda è ricoverato presso l'Ospedale Universitario Centrale delle Asturie ad Oviedo. L'autore di Il Vecchio che leggeva storie d'amore, era entrato in ospedale con i sintomi della polmonite legata alla virosi che ha messo la Cina e l'Italia in ginocchio, e per la quale oggi è stata dichiarata ufficialmente lo stato di Pandemia. Anche la moglie dello scrittore, la poetessa Carmen Yanez, è risultata positiva al Covid-19, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Scrittore amatissimo, soprattutto in Italia, Luis Sepulveda è conosciuto soprattutto per Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, dal quale è stato tratto un film d'animazione. Negli anni '70, il suo impegno politico lo ha portato a vivere una vita coraggiosa e avventurosa: fu arrestato e torturato in seguito al golpe militare di Pinochet, in Cile, ma restò in carcere solo due anni. Seguirono fughe in Uruguay e in Nicaragua, dove si unì alle Brigate Internazionali Simon Bolivar.