Lucy Hale è una fanatica di crimini che potrebbe uscire con un serial killer nel trailer di F Marry Kill

Tutti ci chiediamo di rado se la nostra fiamma possa avere una doppia vita... ma non come serial killer (si spera). F Marry Kill prende questo esempio alla lettera: Lucy Hale è la protagonista di questa commedia sentimentale che cambia genere e racconta di una donna che sospetta che il suo spasimante possa essere un assassino.

La sinossi ufficiale del film recita: "Quando Eva Vaugh (Hale), drogata di cronaca nera, viene spinta nel mondo delle app di incontri dalle sue amiche il giorno del suo 30° compleanno, si ritrova improvvisamente al centro di un caso di omicidio reale. Mentre nuovi dettagli sugli omicidi vengono rivelati dal suo podcast preferito, la ragazza si rende conto che uno dei tre uomini con cui esce potrebbe essere il famigerato "Swipe Right Killer" che terrorizza la città. Ora tocca a Eva e ai suoi amici capire quale appuntamento è un f***boy, un potenziale marito o un assassino in questa commedia-thriller".

Pretty Little Liars, Lucy Hale parla di un possibile cameo nello spin-off della serie

I dettagli del film

Samer Salem e Virginia Gardner sono i co-protagonisti insieme a Jedidiah Goodacre, Brendan Morgan, Brooke Nevin e Bethany Brown. F Marry Kill è diretto da Laura Murphy (Awkwafina Is Nora from Queens), con la produzione dei BuzzFeed Studios.

La Hale si è affermata nel genere delle commedie sentimentali fin dal suo ruolo di successo in Pretty Little Liars. L'attrice ha anche recitato nell'adattamento di Ti odio, anzi no, ti amo! e in una serie di successi dello stesso genere.

La svolta mortale della commedia romantica è una nuova tendenza: la prossima serie Peacock Laid ha come protagonista l'attrice candidata all'Oscar Everything Everywhere All at Once Stephanie Hsu, nel ruolo di una donna i cui ex muoiono tutti in modi insoliti.

F Marry Kill esce in anteprima il 6 dicembre in sale selezionate e in VOD/digitale. Guardate il trailer qui sotto.