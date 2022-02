Lucy and Desi: il trailer del documentario di Amy Poehler su Lucille Ball e Desi Arnaz

Il documentario Lucy and Desi dedicato alla vita e carriera di Lucille Ball e Desi Arnaz, diretto da Amy Poehler, arriverà il 4 marzo su Prime Video, ecco il trailer!

Lucy and Desi è il documentario diretto da Amy Poehler di cui è stato condiviso il trailer in attesa del debutto previsto su Amazon Prime Video il 4 marzo.

Nel video si vedono alcune delle dichiarazioni di star come Bette Midler, Carol Burnett e Norman Lear con cui spiegano l'importanza che Lucille Ball e Desi Arnaz hanno avuto nel settore dell'intrattenimento.

Il documentario Lucy and Desi racconterà la storia del primo incontro tra le due star del piccolo schermo, la nascita del loro amore e il modo in cui hanno creato un impero televisivo. Lucille Ball e Desi Arnaz, insieme, hanno fondato la casa di produzione Desilu Productions che ha realizzato show televisivi di enorme successo tra cui Lucy ed io, Mission: Impossible e Star Trek.

Il progetto diretto da Amy Poehler affronterà anche i tradimenti compiuti da Arnaz e il prezzo del successo ottenuto. In un video di archivio, ad esempio, Lucille ammette che il lavoro è diventato tutta la sua vita.

Poehler, spiegando il motivo per cui ha deciso di girare il documentario, ha dichiarato: "Lucille Ball e Desi Arnaz, nel corso degli anni, sono stati in un certo senso appiattiti e resi bidimensionali. Ero realmente interessata a vedere le persone dietro le immagini".