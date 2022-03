Lucy and Desi, su Prime Video in streaming da oggi

Il documentario Lucy and Desi dedicato alla vita e carriera di Lucille Ball e Desi Arnaz, diretto da Amy Poehler, sbarca oggi 4 marzo in streaming su Prime Video!

Il documentario Lucy and Desi dedicato alla vita e carriera di Lucille Ball e Desi Arnaz, diretto da Amy Poehler, sbarca oggi 4 marzo 2022 in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Il documentario Lucy and Desi racconterà la storia del primo incontro tra le due star del piccolo schermo, la nascita del loro amore e il modo in cui hanno creato un impero televisivo. Lucille Ball e Desi Arnaz, insieme, hanno fondato la casa di produzione Desilu Productions che ha realizzato show televisivi di enorme successo tra cui Lucy ed io, Mission: Impossible e Star Trek.

Lucy and Desi: Lucille Ball e Desi Arnaz in una foto

Il progetto diretto da Amy Poehler affronterà anche i tradimenti compiuti da Arnaz e il prezzo del successo ottenuto. In un video di archivio, ad esempio, Lucille ammette che il lavoro è diventato tutta la sua vita. Poehler, spiegando il motivo per cui ha deciso di girare il documentario, ha dichiarato: "Lucille Ball e Desi Arnaz, nel corso degli anni, sono stati in un certo senso appiattiti e resi bidimensionali. Ero realmente interessata a vedere le persone dietro le immagini".

