Lucifer: Stagione 5, su Netflix in streaming da oggi

Dopo Ferragosto il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie all'arrivo dei nuovi episodi di Lucifer: ad arrivare in streaming oggi è la quinta stagione dello show con Tom Ellis, la penultima per lo stuolo di fan in grande attesa.

Come abbiamo potuto vedere dal trailer di Lucifer 5, mentre il nostro Re degli Inferi è bloccato ai piani bassi a regnare sui dannati, Michael, il suo gemello, se ne andrà in giro per un po' facendo finta di essere lui. Questo comporterà, su un piano tecnico, un doppio forzo recitativo per Tom Ellis, che però, a quanto pare, se la cava più bene (non che avessimo troppi dubbi al riguardo). A confermarlo sono gli showrunner della serie, Joe Henderson e Ildy Modrovich, che hanno dichiarato:

Lucifer 5: Tom Ellis nel terzo episodio

"Nelle table read, quando Tom deve interpretare sia Lucifer che Michael, è fantastico perché è letteralmente come avere due persone diverse davanti, nonostante stia recitando con sé stesso. Ma ti fa anche sentire parte della scena. Rimani con lui perché è così credibile e naturale. Tom lo fa sembrare davvero semplice, ma credo che questa stagione ricorderà a tutti quanto sia difficile interpretare un ruolo come il suo".

La prima parte della quinta stagione di Lucifer arriva oggi sul gigante streaming e la sinossi recita: "I rischi sono più alti che mai. Verranno rivelati segreti, personaggi amati moriranno e finalmente avremo una risposta alla domanda 'Lo faranno oppure no?'". La piattaforma streaming ha rinnovato Lucifer per la sesta e ultima stagione, dopo una lunga attesa all'insegna di accordi e indiscrezioni legati alle trattative del cast e della troupe. Dopo aver ottenuto la conferma del ritorno di Tom Ellis i fan hanno quindi potuto festeggiare la notizia della permanenza della serie sul piccolo schermo.

Lucifer è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad agosto 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.