Lucifer 6: Tom Ellis stringe un nuovo accordo con la produzione, il rinnovo è vicino?

Lucifer 6 sembra stia per diventare realtà: Tom Ellis ha stretto un nuovo accordo che prevede il suo possibile ritorno sul set nel caso in cui Netflix annunci il rinnovo.

Per ora, tuttavia, i produttori, non hanno confermato di aver cambiato idea e di aver deciso di proseguire la storia oltre la quinta stagione.

Nel mese di aprile il destino di Lucifer sembrava essere tornato in sospeso a causa della notizia che Tom Ellis non era d'accordo con la cifra prevista in caso di un suo ritorno sul set.

Netflix e Warner Bros. Television, nel mese di febbraio, avevano invece svelato l'intenzione di proseguire la serie andando oltre l'annunciata quinta stagione che avrebbe dovuto concludere la storia. Il rinnovo per una sesta stagione sembrava vicino dopo aver stretto nuovi accordi con i co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson.

La situazione sembra ora tornata sotto controllo e si può iniziare a valutare in modo concreto un possibile ritorno sul set.

Dopo la cancellazione da parte di Fox al termine della terza stagione, Lucifer era stata salvata grazie a Netflix nel giugno 2018. Tom Ellis, in quell'occasione, aveva sottolineato che non era rimasto sorpreso dalla popolarità dello show: "Ho avuto degli impegni per la stampa in varie parti del mondo e sono totalmente consapevole che questo show sia molto più popolare di quanto sembrava mentre era in onda su Fox. Quindi non sono sorpreso dal fatto che le persone siano arrabbiate per la cancellazione. Non ero semplicemente preparato dallo tsunami di amore da parte dei fan".