Lucifer 6: Tom Ellis trova un accordo con la produzione, il rinnovo è più vicino?

Lucifer 6 sembra sempre più vicina a diventare realtà: Tom Ellis ha stretto un accordo che prevede il suo ritorno nel caso in cui la serie ottenga il rinnovo. La notizia alimenta quindi le speranze dei fan che vorrebbero la storia non si concludesse con le puntate che debutteranno prossimamente su Netflix.

I responsabili della piattaforma di streaming sembra stiano trattando con Warner Bros. Television per proseguire Lucifer con una sesta stagione, nonostante fosse già stato annunciato l'epilogo del racconto.

Netflix aveva già salvato lo show con protagonista Tom Ellis nel 2018, dopo la cancellazione da parte di Fox e una settimana fa i co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson avevano firmato un'estensione del proprio contratto valida nel caso in cui si decidesse per il rinnovo.

La quinta stagione sarà composta da sedici puntate che verranno rese disponibili su Netflix in due gruppi da otto. Le date previste per la distribuzione, tuttavia, non sono ancora state annunciate.