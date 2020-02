Lucifer 6: gli showrunner torneranno in caso di rinnovo

Lucifer potrebbe tornare in tv con una sesta stagione e gli showrunner hanno stretto un accordo che prevede la loro presenza in caso di un possibile rinnovo da parte di Netflix. Le speranze dei fan che vorrebbero assistere a una continuazione della storia sembrano quindi diventare concrete.

La notizia delle ultime ore è che Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno stretto un accordo che prevede la loro presenza alla guida della serie in caso si realizzasse una sesta stagione. A ostacolare il rinnovo di Lucifer sembra, attualmente, la mancanza della conferma del protagonista Tom Ellis.

L'attore sarebbe impegnato nelle trattative con Warner Bros. ma la situazione appare piuttosto positiva e i fan potrebbero iniziare realmente ad attendersi un ritorno dello show.

Netflix aveva già salvato Lucifer dopo la cancellazione da parte di Fox avvenuta dopo tre stagioni. Gli ottimi dati di ascolto ottenuti sulla piattaforma di streaming aveva portato anche alla notizia della produzione di un quinto ciclo di episodi, ideato per concludere la storia.

Le riprese delle sedici puntate inedite sono attualmente in corso e la première di questo capitolo del racconto, forse a questo punto non destinato a essere l'epilogo, deve ancora essere annunciata.