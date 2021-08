Lucifer 6: i poster dei personaggi dell'ultima stagione (FOTO)

Netflix ha rilasciato i nuovi poster dei personaggi che ritroveremo in Lucifer 6, l'ultima stagione della serie con Tom Ellis protagonista. L'uscita dei nuovi episodi è prevista per il 10 settembre. Le foto ritraggono il cast dello show, tra cui Lauren German e Lesley-Ann Brandt.

Manca meno di un mese al rilascio di Lucifer 6 su Netflix. Ancora pochi giorni, dunque, ed i fan della serie dovranno dire addio al personaggio interpretato da Tom Ellis e agli altri protagonisti dello show. In attesa di scoprire come tutto si concluderà, Netflix ha pensato bene di regalare al suo pubblico alcuni poster dedicati proprio al Lucifer di Tom Ellis, Chloe di Lauren German, D.B. Amenadiel di Woodside, Mazikeen di Lesley-Ann Brandt, Dan Espinoza di Kevin Alejandro e Linda Martin di Rachael Harris.

"La stagione 6, in parte a causa dell'emergenza sanitaria, è diventata una stagione molto più intima", ha affermato lo showrunner Ildy Modrovich, aggiungendo: "Ma questo è accaduto anche perché sapevamo di aver fatto una quinta stagione molto vistosa, con molto spettacolo, e non volevamo andare oltre e fare il passo più lungo della gamba. Quindi, abbiamo optato per una storia più intima per tutti i nostri personaggi e tutto risulta molto più emotivo. Non abbiamo dovuto faticare per trovare storie interessanti. Abbiamo semplicemente scavato ad un livello più profondo con tutti".

Nel trailer dell'ultima stagione, condiviso nei giorni scorsi, si vede un divertente interrogatorio in cui il protagonista ricorda quanto accaduto in precedenza, alle indecisioni nel diventare Dio e prendere il proprio posto sul trono del padre, a sedute di psicoterapia, nuovi rivali, alle leggi della natura che stanno andando in mille pezzi, scontri di ogni tipo e persino momenti musicali e animati. Dopo la terza stagione Luciferera stata cancellata da Fox, venendo poi salvata da Netflix che ne aveva annunciato la conclusione con la quinta e infine con la sesta. Nel giorno della fine delle riprese della sesta stagione, i protagonisti avevano commentato sui social per commentare l'imminente finale di serie. "Oggi è il giorno. Sei anni fa ho intrapreso un viaggio con il più fantastico gruppo di persone e adesso dobbiamo dirci addio. Ringrazio ogni singolo membro della crew che ha aiutato a dar vita alla storia di Lucifer. Che impresa!" aveva scritto proprio il protagonista Tom Ellis su Instagram.