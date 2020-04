Lucifer 6: l'accordo con Tom Ellis mette a rischio il ritorno della serie?

Lucifer 6 potrebbe non diventerà realtà: le trattative tra i produttori della serie e il protagonista Tom Ellis sembra si siano interrotte.

La situazione sembra però piuttosto complicata perché tra l'attore e i realizzatori era già stato stretto un accordo, situazione che potrebbe portare a una violazione di contratto.

Le fonti del sito TVLine sostengono che la star del piccolo schermo abbia rifiutato l'offerta più recente e i responsabili di Warner Bros. TV avrebbero cercato di andare più volte incontro alle richieste del protagonista della serie Lucifer: "Tutti vogliono che Tom Ellis sia felice, ma c'è un limite ed è stato raggiunto".

Netflix e Warner Bros. Television, nel mese di febbraio, avevano svelato l'intenzione di proseguire la serie andando oltre l'annunciata quinta stagione che avrebbe dovuto concludere la storia. Il rinnovo per una sesta stagione sembrava vicino dopo aver stretto nuovi accordi con i co-showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson. Gli accordi con gli altri interpreti della serie sembra siano legati alla conferma di quello con Ellis, ma tutti sembravano intenzionati a tornare sul set.

Dopo la cancellazione da parte di Fox al termine della terza stagione, Lucifer era stata salvata grazie a Netflix nel giugno 2018. Tom Ellis, in quell'occasione, aveva sottolineato che non era rimasto sorpreso dalla popolarità dello show: "Ho avuto degli impegni per la stampa in varie parti del mondo e sono totalmente consapevole che questo show sia molto più popolare di quanto sembrava mentre era in onda su Fox. Quindi non sono sorpreso dal fatto che le persone siano arrabbiate per la cancellazione. Non ero semplicemente preparato dallo tsunami di amore da parte dei fan".