Lucifer 5: il trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix

Lucifer 5 tornerà con i nuovi episodi il 28 maggio e il nuovo trailer regala qualche sequenza inedita della storia in arrivo su Netflix.

Lucifer 5 tornerà sugli schermi di Netflix il 28 maggio e il nuovo trailer regala qualche anticipazione riguardante le puntate inedite. Nel video si assiste all'arrivo di Dio nella vita del Signore degli Inferi e degli altri protagonisti, situazione che causa non pochi problemi perché il figlio della divinità si trova in difficoltà nel relazionarsi con il padre. Lucifer reagisce quindi in modo inaspettato, dando vita a situazioni esilaranti, violente e sorprendenti.

La serie Lucifer ha come protagonista Tom Ellis nel ruolo del Signore degli Inferi che arriva sulla Terra. Dopo aver abbandonato il proprio regno e aver rinunciato al suo trono, Lucifer si trasferisce a Los Angeles e inizia ad aiutare la polizia e la detective Chloe Decker. Nella quinta stagione verranno rivelati dei segreti, dei personaggi molto amati moriranno e ci saranno degli sviluppi sentimentali.

Netflix ha inoltre condiviso qualche foto inedita:

La prima metà della quinta stagione di Lucifer ha debuttato nel mese di agosto e Netflix ha annunciato che lo show si concluderà con la sesta.

Nel cast della serie ci sono anche Rachael Harris, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Aimee Garcia, Tricia Helfer, Scarlett Estevez e Kevin Alejandro