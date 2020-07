Lucifer 5: svelate le foto in bianco e nero dell'episodio noir

La quinta stagione di Lucifer conterrà un episodio noir, nell'attesa sono state svelate le foto in bianco e nero che anticipano i primi dettagli di ciò che vedremo prossimamente nella serie tv.

Lauren German nei panni di un uomo. Aimee Garcia con i baffi. Nuovi dettagli sul passato di Maze. Queste sono solo alcune anticipazioni di ciò che ci attende col ritorno di Lucifer in quello che sarà un avvincente viaggio del passato che occuperà l'episodio 4, intitolato It Never Ends Well for the Chicken.

L'episodio, omaggio ai film noir degli anni '40, vede Lucifer far visita alla Los Angeles degli anni '40 per tuffarsi nel passato di Maze (Lesley Ann-Brandt).

"Tom Ellis è perfetto per questo stile, è una specie di Cary Grant" commenta la co-showrunner Ildy Modrovich. "Credo che ci sia sempre stato qualcosa di old school nel suo ritratto di Lucifer che ricorda l'eleganza e la stravaganza della vecchia Hollywood e del noir. C'è stato un momento della storia in cui Lucifer necessitava di una piccola backstory su un personaggio, da tempo volevamo approfondire la questione e ci siamo detti che era il momento perfetto. Ecco che in Lucifer 5 racconteremo questa storia, e ci sarà anche un omaggio a La storia fantastica."

I primi otto episodi della quinta stagione di Lucifer approderanno su Netflix il 21 agosto. Nel frattempo la piattaforma streaming ha rinnovato Lucifer per la sesta e ultima stagione.