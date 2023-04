Luce dei tuoi occhi 2: trama, cast e anticipazioni della terza puntata, stasera 25 aprile su Canale 5

Stasera 25 aprile su Canale 5 torna Luce dei tuoi occhi 2, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Siamo arrivati alla terza puntata della serie che ci terrà compagnia per sei settimane, la regia è di Fabrizio Costa, la sceneggiatura è firmata da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi.

Trama della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi

Nonostante il dolore di non essere riuscita a trovare sua figlia, Emma Conti sa che la vita deve andare avanti e sente di avere una responsabilità morale verso le sue allieve, che la considerano come una seconda madre. Ma una serie di rivelazioni sconvolgenti ed alcune misteriose scomparse costringono Emma a rivedere i suoi piani, e a dividersi tra il ruolo di insegnante e quello di investigatrice. Un'indagine thriller che costituisce il filo rosso di questa stagione, filo che si interseca con la battaglia per non perdere l'amore di Enrico.

Trama della terza puntata di Luce dei tuoi occhi 2

Secondo le anticipazioni, proprio nel luogo dove sembra essersi consumato un omicidio, Emma trova per caso un braccialetto di Diana. Miranda, travisando il contenuto di un bigliettino non indirizzato a lei, accusa apertamente la figlia di Emma di essere coinvolta nel delitto. Le indagini della polizia a questo punto si concentrano proprio su Diana: sia Emma che Petra vorrebbero proteggere la ragazza, ma non riescono a trovare una vera alleanza.

La collaborazione con l'etoile non è voluta soprattutto dalla Novak, che si scopre sempre di più attratta da Enrico. Questa complessa situazione provoca una profonda frattura anche tra le ballerine, ed Emma avrà il suo bel daffare per tenere assieme il gruppo ed arrivare alla verità, costi quello che costi.

Cast di Luce dei tuoi occhi

Anna Valle è Emma Conti

Emma è un'étoile di fama internazionale che ora vive a New York. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza dopo la perdita prematura della sua Alice, la bambina avuta da Davide, il suo primo grande amore. Torna a Vicenza dopo che una lettera anonima insinua in lei il dubbio che sua figlia sia ancora viva.

Giuseppe Zeno è Enrico Leoni

Enrico è insegnante di Fisica in un liceo di Vicenza e padre di Miranda, una delle allieve della scuola di danza in cui Emma va ad insegnare. Con il suo carattere e la sua premura verso Emma, diventa anche un possibile interesse amoroso della protagonista, aiutandola nella sua ricerca della verità.

Bernardo Casertano è Davide

Davide Bernardo Casertano è il grande amore del passato di Emma. I due hanno avuto una figlia, Alice, morta poco dopo essere nata. Quando Emma torna a Vicenza, i sentimenti nei suoi confronti si riaccenderanno, costringendola a confrontarsi con il suo passato.

Paola Pitagora è Paola

Paola è la madre di Emma e direttrice della scuola di danza di Vicenza, dove la donna torna per cercare sua figlia Alice.

Le ballerine

Le ballerine tra cui Emma cerca la figlia perduta sono: Valentina (Elisa Visari), Anita (Sabrina Martina), Miranda (Gea Dall'Orto), Sofia (Rebecca Antonaci), Alessia (Stella Maya Epifani), Martina (Linda Pani).

Altri Interpreti e personaggi

Francesca Beggio: Azzurra

Gea Dall'Orto: Miranda Leoni

Giulia Patrignani: Cecilia Conti

Linda Pani: Martina Fontana

Luca Bastianello: Roberto Conti

Maria Rosaria Russo: Luisa Guerra

Rebecca Antonaci: Sofia Romano

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Luca Costa

Sabrina Martina: Anita Guerra

Stella Maya Epifani: Alessia Lovato

Nuovi Interpreti e personaggi

Christian Roberto: Maurizio Bisceglie, ballerino e fratello gemello di Andrea

Filippo Contri: Jacopo Bellini, nuovo preparatore atletico dell'Accademia

Francesca Cavallin: Petra Novak, madre di Diana

Greta Malegno: Vicky De Angelis, nuova ballerina dell'Accademia

Irene Paloma Jona: Diana Novak, nuova ballerina dell'Accademia

Simone Secce: Andrea Bisceglie, ballerino e fratello gemello di Maurizio

Luce dei tuoi occhi 2 va in onda stasera su Canale 5 in prima serata, la fiction si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity dove è disponibile, per chi se la fosse persa, la seconda puntata.