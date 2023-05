Luce dei tuoi occhi 2: trama, cast e anticipazioni dell'ultima puntata, stasera 17 maggio su Canale 5

Stasera 17 maggio su Canale 5 torna Luce dei tuoi occhi 2, la fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Siamo arrivati alla sesta ed ultima puntata della serie. La regia è di Fabrizio Costa, la sceneggiatura è firmata da Eleonora Fiorini, Davide Sala e Mauro Casiraghi.

Trama della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi

Nonostante il dolore di non essere riuscita a trovare sua figlia, Emma Conti sa che la vita deve andare avanti e sente di avere una responsabilità morale verso le sue allieve, che la considerano come una seconda madre. Ma una serie di rivelazioni sconvolgenti ed alcune misteriose scomparse costringono Emma a rivedere i suoi piani, e a dividersi tra il ruolo di insegnante e quello di investigatrice. Un'indagine thriller che costituisce il filo rosso di questa stagione, filo che si interseca con la battaglia per non perdere l'amore di Enrico.

Luce dei tuoi occhi 2 va in onda stasera su Canale 5 in prima serata, la fiction si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity dove è dispinibile il video riassunto della puntata precedente.

Trama della sesta puntata di Luce dei tuoi occhi 2 in onda su Canale 5

La confessione di Petra sembra aver chiuso definitivamente la faccenda del traffico di bambini di tanti anni prima. Ma Emma sospetta che la donna non abbia detto tutto ed è disposta a qualsiasi sacrificio pur di scoprire la verità. I suoi sospetti sembrano prendere corpo quando un uomo misterioso si reca in carcere da Petra, per minacciarla: se non vuole che Diana sia in pericolo di vita, deve seguire le sue istruzioni. Emma continua ad indagare e quando scopre una verità' sconcertante su Diana e' combattuta tra tristezza e rabbia. E' stata ingannata ancora, ma non ne comprende il motivo. E quando Luca scopre dettagli importanti sul misterioso giocatore di scacchi England, in Diana emergono ricordi sopiti sulla sua infanzia.

Cast di Luce dei tuoi occhi

Anna Valle è Emma Conti

Emma è un'étoile di fama internazionale che ora vive a New York. Era solo una ragazza quando ha deciso di lasciare Vicenza dopo la perdita prematura della sua Alice, la bambina avuta da Davide, il suo primo grande amore. Torna a Vicenza dopo che una lettera anonima insinua in lei il dubbio che sua figlia sia ancora viva.

Giuseppe Zeno è Enrico Leoni

Enrico è insegnante di Fisica in un liceo di Vicenza e padre di Miranda, una delle allieve della scuola di danza in cui Emma va ad insegnare. Con il suo carattere e la sua premura verso Emma, diventa anche un possibile interesse amoroso della protagonista, aiutandola nella sua ricerca della verità.

Bernardo Casertano è Davide

Davide Bernardo Casertano è il grande amore del passato di Emma. I due hanno avuto una figlia, Alice, morta poco dopo essere nata. Quando Emma torna a Vicenza, i sentimenti nei suoi confronti si riaccenderanno, costringendola a confrontarsi con il suo passato.

Paola Pitagora è Paola

Paola è la madre di Emma e direttrice della scuola di danza di Vicenza, dove la donna torna per cercare sua figlia Alice.

Le ballerine

Le ballerine tra cui Emma cerca la figlia perduta sono: Valentina (Elisa Visari), Anita (Sabrina Martina), Miranda (Gea Dall'Orto), Sofia (Rebecca Antonaci), Alessia (Stella Maya Epifani), Martina (Linda Pani).

Altri Interpreti e personaggi

Francesca Beggio: Azzurra

Gea Dall'Orto: Miranda Leoni

Giulia Patrignani: Cecilia Conti

Linda Pani: Martina Fontana

Luca Bastianello: Roberto Conti

Maria Rosaria Russo: Luisa Guerra

Rebecca Antonaci: Sofia Romano

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Luca Costa

Sabrina Martina: Anita Guerra

Stella Maya Epifani: Alessia Lovato

Nuovi Interpreti e personaggi