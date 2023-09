Lucca Effetto Cinema 2023 nel segno di Gabriele Salvatores

Torna Lucca Effetto Cinema, parte integrante del Lucca Film Festival, un evento unico nel calendario delle manifestazioni cittadine, che quest'anno vedrà protagonista Gabriele Salvatores e si terrà nell'ambito del Lucca Film Festival, diretto da Nicola Borrelli, che si terrà dal 23 settembre al 1 ottobre.

I locali pubblici diventano set per le compagnie teatrali e di danza provenienti da tutto il territorio, mentre il centro storico si trasforma in un gigantesco set in continua evoluzione, che celebra l'unione tra la città e la settima arte. È una storia affascinante, che ha radici profonde e che continua a ispirare e coinvolgere la comunità locale grazie alla dedizione di tutti coloro che rendono possibile ogni edizione di Lucca Effetto Cinema.

La direzione artistica di Cristina Puccinelli e Irene Passaglia ha deciso di celebrare il decennale riproponendo alcune delle idee artistiche già vincenti negli anni precedenti, fra cui il format/evento che vede il bando di partecipazione delle compagnie di arti performative allargato a tutto il territorio nazionale, per aumentare sinergie e collaborazioni artistiche.

Quest'anno saranno istituiti differenti premi dedicati alle compagnie e ai pubblici esercizi partecipanti, come Miglior Performance data dal Lucca Film Festival e Migliore Scenografia, grazie all'azienda Naturanda di Bartoli Spa, destinati ai partner dell'evento, che sono i seguenti: Premio del pubblico per un valore di 500 euro, dove il pubblico stesso voterà on line le performance live o dopo aver seguito l'evolversi dei lavori o le pillole degli spettacoli sui nostri social.

Premio della giuria per un valore di 500 euro

Per stimolare la partecipazione di un pubblico in costume cinematografico alla serata del 30 settembre saranno inoltre previsti due premi in denaro per il Miglior Make-up e la Migliore Acconciatura, del valore di 100 euro ciascuno: per partecipare occorre scattare una foto che vi ritrae in costume e durante la serata di Lucca Effetto Cinema 2023, condividerla nelle stories del profilo personale taggando la pagina "Lucca Film Festival".

Anche quest'anno il festival darà il Premio Rivelazione ad un'attrice o attore, come giovane promessa del cinema italiano: il vincitore sarà testimonial di Lucca Effetto Cinema 2023 oltre a far parte della giuria dell'evento.

Si conferma la presenza di ACSI, con il prezioso sostegno di Giulia Pescini, sponsor all'evento dedicando uno speciale kit accoglienza alle compagnie partecipanti e alla FITA con la collaborazione di Rita Nelli.

Main Event nell'Anno del Decennale

Per la direzione artistica di Cristina Puccinelli, nel cuore di Lucca, sotto il suggestivo porticato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele, il 30 settembre si terrà un evento straordinario, che unisce l'arte del cinema e la celebrazione di una carriera eccezionale, che porta il nome: "Salvatores XL - 40 anni di grande cinema in città".

Il regista Premio Oscar Gabriele Salvatores, con i suoi 40 anni di carriera cinematografica, sarà il protagonista indiscusso di questa serata indimenticabile. Questo evento eccezionale è un tributo non solo alla sua incredibile carriera, ma anche al decimo anniversario di Lucca Effetto Cinema, che ha contribuito a plasmare la scena culturale cittadina. In collaborazione con Lucca Crea, l'artista ed illustratrice Silena Moni - cresciuta all'interno dello staff di Lucca Comics and Games -, dedicherà al main event di tributo al regista Premio Oscar con un manifesto grafico dedicato, celebrando l'inizio di una sinergia Lucca Effetto Cinema e Lucca Comics and Games. Gabriele Salvatores sarà accompagnato nell'evento da Federico De Robertis, musicista e compositore di molte delle colonne sonore dei film di Salvatores. La sua band, Fede e gli Infedeli, eseguirà dal vivo le meravigliose composizioni scritte per i film del regista. Tutto ciò sarà ulteriormente arricchito dalle immagini dei film di Salvatores, da danze, luci scenografiche e suggestioni visive curate con passione dall'imprenditrice, progettista e art director lucchese Emiliana Martinelli, presidente della Martinelli Luce: una serata totalmente immersiva nell'arte cinematografica, con la magia di Lucca Effetto Cinema e la straordinaria creatività e talento di uno dei registi italiani più apprezzati e celebrati al livello internazionale.

Per informazioni: www.luccafilmfestival.it.