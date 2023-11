Noir in Festival 2023: Gabriele Salvatores, Daniel Pennac e gli altri ospiti

Gabriele Salvatores e Daniel Pennac sono sono alcuni degli ospiti provenienti dal mondo della letteratura e del cinema che invaderanno Milano per Noir in Festival 2023, lo spagnolo Jaume Balaguerò presidente di giuria.

Ricca lista degli ospiti del Noir in Festival 2023, in programma a Milano dal 1 al 7 dicembre. Oltre a Daniel Pennac, che interverrà per ritirare il Raymond Chandler Award 2023 il 1 dicembre, ci sarà una lunga lista di cineasti e scrittori che vedrà, tra gli altri, Gabriele Salvatores, amico di lunga data del festival, e Jaume Balaguerò, regista di Rec che presiederà al giuria che consegnerà il Black Panther Award al miglior noir dell'anno.

A presentare i film in concorso, proiettati tutti in Cineteca Milano Arlecchino ci saranno: per Runner il regista Nicola Barnaba e gli interpreti Matilde Gioli e Francesco Montanari; per Operation Napoleon il regista islandese Oskar Thor Axelsson; per The City il regista e l'attrice israeliani Amit Ulman e Moria Akons; per Le procès Goldman l'attore belga Arieh Worthalter. I film fuori concorso e gli eventi speciali saranno invece introdotti dal rapper Jake La Furia, voce narrante della serie animata Italica Noir, assieme al regista Federico Cadenazzi e allo sceneggiatore Girolamo Lucania; il regista lussemburghese Loïc Tanson (The Ashes of Time); il regista Alfonso Bergamo e gli interpreti Paolo Briguglia, Tony Sperandeo, Roberta Giarrusso e Randall Paul (The Garbage Man).

Il paradiso degli orchi: Daniel Pennac al Festival di Roma 2013

Protagonisti di uno speciale incontro previsto per lunedì 4 dicembre, ore 17.00, IULM 6 - Sala dei 146, i registi dei sei film finalisti: Lyda Patitucci (Come pecore in mezzo ai lupi), Antonio Pisu (Nina dei lupi), Andrea Di Stefano (L'ultima notte di Amore), Davide Gentile (Denti da squalo), Ivano De Matteo (Mia) e Sydney Sibilia (Mixed by Erry).

Gli ospiti letterari

Ricchissimo il parterre degli ospiti letterari della 33a edizione che dall'1 al 6 dicembre incontreranno il pubblico in Rizzoli Galleria: Harald Gilbers (Morte sotto le macerie. Il commissario Oppenheimer e la banda dei fazzoletti gialli, Emons Libri); Giancarlo De Cataldo (Colpo di ritorno, Einaudi); Marcello Simoni (La taverna degli assassini, Newton Compton); Donato Carrisi (L'educazione delle farfalle, Longanesi); Gianni Canova (Palpebre, Garzanti) e Ambra Angiolini; Ashley Audrain (Sussurri, Rizzoli); Cinzia Bomoll (Non dire gatto. Un'indagine di Nives Bonora, Ponte alle Grazie) assieme a Nina Zilli; Giampaolo Simi (Il cliente di riguardo, Sellerio); Fausto Gimondi (Fortuna criminale, Longanesi) e Camila Raznovich; Deepti Kapoor (L'età del male, Einaudi) con Alessandra Tedesco, Alberto Toso Fei (Il piede destro di Byron, Marsilio) con Luca Crovi.

Noir in Festival 2023: Out of the Blue di Neil LaBute e gli italiani The Garbage Man e Runner tra le anteprime

La IULM, oltre a Daniel Pennac, ospiterà nella Sala dei 146 del moderno edificio IULM 6 anche due imperdibili incontri letterari - Giovanni Robertini con il suo Morte di un trapper (Harper Collins) con John Vignola e il regista Fulvio Risuleo insieme all'illustratore Antonio Pronostico, autori della graphic novel L'eletto (Coconino) - e tre fuoriclasse del cinema: Gabriele Salvatores che il 6 dicembre converserà alle 11.30 con Paola Jacobbi e Gianni Canova dei suoi film più di genere; Pivio & Aldo De Scalzi che racconteranno la musica noir e i vinili di Diabolik; Adrian Wootton che terrà una masterclass su Cormac McCarthy e il cinema.

Un'immagine del regista spagnolo Jaume Balagueró

Ma non finisce qui! Il 2 settembre Casa del Manzoni vedrà sfilare prima i relatori dell'atteso convegno "Manzoni e il Noir", sul giallo storico e la vicenda di Marianna de Leyva, la celebre Monaca di Monza de I promessi sposi - Mauro Novelli, Daniela Brogi, Ben Pastor, Giancarlo De Cataldo, Luca Crovi, Marcello Simoni e Marco Bellocchio - e poi il vincitore del romanzo più votato dal pubblico, Carlo Piano (Il torto, E/O) e i cinque contendenti per il Premio Giorgio Scerbanenco 2023 - Francesco Abate (Il misfatto della tonnara, Einaudi), Cristina Brondoni (L'inferno degli eletti, Clown Bianco), Cristina Cassar Scalia (La banda dei carusi, Einaudi), Gabriella Genisi (L'angelo di Castelforte, Rizzoli), Bruno Morchio (La fine è ignota, Rizzoli).

Le giurie

A decretare il film vincitore del Black Panther Award 2023, l'ambito riconoscimento al miglior fim noir dell'anno conferito dal festival, sarà la giuria internazionale, composta da tre eccellenti protagonisti del mondo dello spettacolo: il regista Jaume Balagueró (Presidente), Veronica Lucchesi, fondatrice e cantante per il progetto La Rappresentante di Lista (LRDL) insieme a Dario Mangiaracina e Paul McEvoy, fondatore e co-direttore del FrightFest di Londra.

Alla giuria del concorso internazionale si affianca quella per il Premio Caligari 2023, composta da 80 tra studenti IULM e appassionati di cinema e guidata dal regista Brando De Sica, il cui film d'esordio, Mimì - Il principe delle tenebre, è nelle sale in questi giorni; dalla giornalista di "Cinecittà News" e "8 ½" Nicole Bianchi, recentemente vincitrice del Premio Domenico Meccoli - Scrivere di Cinema (2023) e membro del SNGCI; da Maurizio Di Rienzo, critico cinematografico e direttore artistico dello ShorTS International Film Festival di Trieste.