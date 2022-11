Lucca Comics and Games 2022: bagno di folla per Tim Burton. Più di 8000 fan e cosplayer in piazza

In uscita su Netflix a partire dal 23 novembre, Mercoledì, la nuova serie tv firmata da Tim Burton, è stata mostrata in anteprima al Lucca Comics and Games 2022, con il suo primo episodio. Sul posto anche il leggendario regista, prima ospite alla conferenza stampa tenutasi nel prestigioso Teatro del Giglio di Lucca (con accessi limitati), per poi salutare i fan di una vita in Piazza San Michele, dove circa 8000 persone hanno atteso per salutarlo. Fra il pubblico ci sono stati anche moltissimi omaggi a tema Mercoledì, con cosplay ispirati proprio alla famiglia Addams.

L'anteprima europea della serie creata da Alfred Gough & Miles Millar (di cui Tim Burton firma i primi quattro episodi come regista) con la sua prima puntata, invece, si è tenuta la sera del 31 ottobre presso il Cinema Moderno, con una proiezione perfettamente abbinata alla notte di Halloween del Lucca Comics and Games 2022.

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

Vi ricordiamo che Mercoledì si compone di 8 episodi. Si tratta di una storia che fonde al suo interno elementi dal genere mystery, delineando il tutto con toni investigativi e soprannaturali. Al centro degli eventi troviamo una Mercoledì Addams colta negli anni in cui era studentessa presso la Nevermore Academy, raccontando dei suoi tentativi di controllare i poteri paranormali che stanno sbocciando con la sua crescita, mentre una mostruosa serie di omicidi terrorizza la comunità locale. La ragazza si prefiggerà quindi l'obiettivo di risolvere questo particolare mistero che sembra aver coinvolto i suoi genitori 25 anni prima... Il tutto accompagnato dalle dinamiche relazionali tipiche della sua età.

Edward mani di forbice: Come Tim Burton è diventato il personaggio del suo film

Nei panni della protagonista di Mercoledì ci sarà Jenna Ortega, affiancata da Gwendoline Christie (Larissa Weems), Jamie McShane (Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill). Mentre gli altri celebri membri della famiglia Addams saranno invece interpretati da Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams) e Fred Armisen (Zio Fester). Dopo questa anteprima al Lucca Comics and Games 2022 non ci resta che attendere il 23 novembre per saperne di più.