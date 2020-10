Lucca Changes 2020: i panel su Suburra e The Turning nell'Area Movie il 30 ottobre

L'horror di Floria Sigismondi The Turning e il panel su Suburra con Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro al centro dell'Area movie, quest'anno interamente virtuale, di Lucca Changes 2020 il 30 ottobre.

Il panel con le star di Suburra - la serie e quello con la regista dell'horror horror The Turning - la casa del male, Floria Sigismondi, animeranno l'Area Movie di Lucca Changes 2020 venerdì 30 ottobre.

Suburra 3:Filippo Nigro nella terza stagione della serie Netflix

Cambia il Lucca Comics & Games che nell'edizione di quest'anno denominata Lucca Changes vira completamente verso l'online. Cambia il modo di fruire gli eventi, direttamente da casa, con tutto il programma disponibile gratuitamente. Ma a non cambiare è il consueto appuntamento con l'Area Movie a cura di QMI, che anche quest'anno organizza una serie di eventi - online - dedicati al pubblico di tutte le età e incentrati sui film e le serie tv più attesi.

Si comincia venerdì 30 ottobre alle ore 17.00 con uno speciale panel digitale dedicato ai protagonisti della terza e ultima stagione di Suburra - la serie, disponibile dal 30 ottobre su Netflix. Direttamente dalla serie originale italiana, Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro ripercorreranno insieme il lungo viaggio di questa epica saga iniziato nel 2017 e giunto ora all'attesissimo atto finale.

E per concludere la giornata alle ore 19.00 ci si preparerà all'imminente notte di Halloween assieme alla regista canadese di origini italiane Floria Sigismondi, che presenterà l'atteso film horror The Turning - La casa del male, ispirato al romanzo Il giro di vite di Henry James. L'artista poliedrica, che ha lavorato per il cinema e la tv (The Runaways, The Handmaid's Tale), ed è stata regista di alcuni iconici video musicali, a fianco delle più grandi star della musica, da David Bowie a Justin Timberlake, da Bjork a Rihanna e molti altri, durante l'incontro ripercorrerà anche le fasi salienti della sua carriera.

Gli eventi saranno disponibili negli orari indicati sul sito https://www.luccachanges.com/it.