Luca Zingaretti: il trailer del suo La casa degli sguardi, in anteprima a Bari e al cinema dal 10 aprile

L'esordio da regista di Zingaretti nel primo lungometraggio di finzione, in anteprima al Bif&st di Bari e in uscita il 10 aprile 2025 con Lucky Red.

Dopo essersi cimentato nella regia di alcuni episodi de Il commissario Montalbano, per Luca Zingaretti è arrivato il momento del grande salto col primo film di finzione, La casa degli sguardi, di cui è stato svelato il trailer.

Il film, prodotto da Bibi Film, Clemart, Rai Cinema, AI CINEMA, STAND BY ME e Zoctoco, verrà presentato lunedì 24 marzo al BIF&ST di Bari per poi approdare nei cinema a partire dal 10 aprile distribuito da Lucky Red.

Liberamente ispirato al libro La casa degli sguardi di Daniele Mencarelli, già co-autore della serie Netflix Tutto chiede salvezza, il film vede protagonista lo stesso Luca Zingaretti a fianco di Gianmarco Franchini, Federico Tocci, Chiara Celotto, Alessio Moneta, Riccardo Lai, Marco Felli, Cristian Di Sante e Filippo Tirabassi.

Di cosa parla La casa degli sguardi

Come svela la nostra recensione de La casa degli sguardi, al centro della storia troviamo il ventenne Marco, giovane talmente sensibile da empatizzare con il dolore del mondo. La sofferenza di Marco lo spinge a esternare scrivendo poesie e cercando nell'alcool e nelle droghe l'oblio.

Beve tanto Marco, beve troppo. È in fuga dal dolore ma soprattutto da se stesso. Per vivere si deve anestetizzare, dice. Il padre, testimone di questo lento suicidio, è incapace di gestire tanta sofferenza e di ovviare alla perdita della madre, avvenuta qualche anno prima. L'impiego in una cooperativa di pulizie che si occupa del Bambin Gesù, che metterà il ragazzo a contatto con bambini malati, è la più grande paura del genitore che teme la reazione del figlio.