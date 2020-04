Luca Ward: "Andrà tutto bene? Ho rifiutato uno spot con questa frase"

In uno duro sfogo su Facebook Luca Ward dice che guardandosi attorno ha smesso di credere che Andrà tutto bene: 'Ho rifiutato uno spot in cui era citata questa frase'.

Luca Ward con un duro post su Facebook si smarca dallo slogan andrà tutto bene. L'attore facendo un bilanciò della situazione in Italia ha smesso di credere nella validità della frase simbolo del momento difficile che stiamo vivendo ed ha rinunciato ad uno spot contenente quella frase.

L'inizio della quarantena fu segnato dai flashmob sui balconi e dalle lenzuola colorate dai bambini con la scritta andrà tutto bene. Ad un mese dal lockdown del nostro paese e con il resto del mondo in condizioni simili, quelle tre parole stanno perdendo smalto. A questo senso di smarrimento che gli italiani stanno vivendo, basato sull'incertezza del futuro ha dato voce, Luca Ward sula sua pagina di Facebook. "Ma come si fa a dire 'andrà tutto bene'. Migliaia di donne e uomini hanno perso la vita - scrive l'attore e doppiatore aggiungendo - Gli aiuti per gli italiani non arrivano. Migliaia di lavoratori perderanno il posto. La politica che litiga creando panico ed incertezze quando dovrebbe fare il contrario".

Nelle righe finali del post, la rivelazione: la voce italiana di Mafusa in Il Re Leone, ha rinunciato ad uno spot in cui compariva questo slogan "Mi avevano chiesto di fare uno spot dove c'era questa frase... andrà tutto bene... Non ce l'ho fatta! Mi sono tirato indietro".