Luca: una nuova immagine del film Pixar ambientato in Italia

Il prossimo film Pixar si intitola Luca e online sono state condivise una nuova immagine e qualche anticipazione del progetto ambientato in Italia.

Luca sarà il prossimo film targato Pixar e online è stata pubblicata una nuova immagine, oltre a qualche anticipazione condivisa dal regista Enrico Casarosa.

Tra le pagine di Empire si può infatti vedere il fotogramma che mostra due dei personaggi nella città italiana dove saranno ambientati gli eventi.

Luca: una nuova immagine del film

Il filmmaker ha raccontato che il lungometraggio Luca unirà elementi ispirati alla sua infanzia trascorsa a Genova, altri in stile La sirenetta e l'atmosfera delle opere di Hayao Miyazaki.

Il film racconterà la storia di un ragazzino e di un suo amico. I due sembrano totalmente normali ed esseri umani, tuttavia sono in realtà due misteriose creature marine le cui vite iniziano a cambiare quando stringono amicizia con una ragazza che vive sulla terra.

Enrico Casarosa ha sottolineato: "Sono nato a Genova e ho passato le estati trascorrendole in spiaggia. Ho incontrato il mio miglior amico quando avevo 11 anni. Ero davvero timido e ho trovato questo ragazzino che combinava guai e aveva una vita completamente diverso. Volevo realizzare un film su questi tipi di amicizia che ti aiutano a crescere".

Il regista ha aggiunto: "Si tratta di una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata sulla Riviera dove sono cresciuto, ma anche perché al centro di questo film c'è una celebrazione dell'amicizia. Le amicizie strette in infanzia spesso stabiliscono chi vogliamo diventare e si tratta di quei legami che sono al cuore della nostra storia".

Enrico Casarosa ha poi rivelato su Twitter che tra qualche settimana potrebbe essere pubblicato il primo trailer del progetto in arrivo nei cinema americani il 18 giugno.