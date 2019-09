Luca Marinelli a Venezia 2019 dedica il premio "A chi salva vite in mare"

Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi a Venezia 2019 e ha voluto dedicare il suo premio ai migranti e a "chi salva le vite in mare". Una dedica che ha suscitato reazioni forti sui social, tra polemiche e sostegno.

Protagonista del film Martin Eden, Luca Marinelli nel ricevere la Coppa Volpi, il premio per la miglior interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 ha detto: "Dedico questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono e che ci evitano di fare una figura pessima con il prossimo. Viva l'umanità e viva l'amore".

"Vorrei dedicare questo premio a tutte le persone splendide che sono in mare a salvare altri esseri umani che fuggono da situazioni inimmaginabili. E grazie anche per evitarci di fare una figura pessima con noi stessi e con il prossimo."



Grazie, #LucaMarinelli. pic.twitter.com/6lVfyglKBU — Beatrice Brignone (@beabri) September 7, 2019

Una dedica che ha sollevato immancavili reazioni velenose di chi ha accusato l'attore di ipocrisia, buonismo, opportunismo, di essere "un coccolanegri" e chi più ne ha più ne metta, mentre altri gli hanno rinfacciato che sarebbe stato più opportuno dedicare un pensiero ai terremotati del centro Italia. Fortunatamente per Luca Marinelli sono arrivati anche i commenti a sostegno della sua dichiarazione, sia di utenti twitter che da personalità come Roberto Saviano: "Felice che Luca Marinelli abbia dedicato la Coppa Volpi data al suo talento a chi salva vite in mare. Dobbiamo smontare la propaganda di fango contro le Ong che operano nel Mediterraneo con ogni forza. W Martin Eden!"

Luca Marinelli: i mille volti di un grande trasformista

Diretto da Pietro Marcello, Martin Eden è in sala dal 4 settembre e racconta di un marinaio, interpretato da Marinelli, che salva il giovane Arturo da un pestaggio e viene ricevuto dalla sua famiglia, appartenente alla facoltosa borghesia industriale. Incontra l'affascinante sorella di Arturo, Elena e se ne innamora.

Luca Marinelli non è stato l'unico a rivolgere un pensiero alla situazione dei migranti, nella serata di ieri: anche l'attrice Ariane Ascaride che ha vinto la Coppa Volpi per la miglior intepretazione femminile in Gloria Mundi ha detto, durante la conferenza stampa dei vincitori di Venezia 2019: "Questo premio è per tutti coloro che dormono per l'eternità sul fondale del Mediterraneo. Io sono figlia di immigrati."