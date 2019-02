Luca Guadagnino al lavoro sulla nuova serie We Are Who We Are

Luca Guadagnino sembra sia al lavoro su una nuova serie televisiva destinata a HBO e intitolata We Are Who We Are.

Il progetto dovrebbe essere composto da otto episodi e il regista italiano sembra stia già lavorando alla sceneggiatura, oltre a essere intenzionato a lavorare dietro la macchina da presa di almeno due puntate.

Nel team di sceneggiatori dovrebbero esserci anche Francesca Manieri e Paolo Giordano, mentre tra i produttori sarebbero presenti Lorenzo Mieli e Riccardo Neri.

La trama di *We Are Who We Are si svolge in Italia e, secondo quanto riportato da Indiewire, avrà come protagonisti i teenager Fraser Wilson e Caitlin Harper che vivono in una base militare. Il ragazzo, inoltre, sentirà la mancanza del suo amico Mark e potrebbe avere un legame romantico con un soldato più grande di lui chiamato Jason. Fraser viveva a New York e si trasferisce in Italia dopo che sua madre ottiene la promozione a colonnello e decide, insieme a sua moglie, di accettare un lavoro all'estero. Il quattordicenne deve quindi lasciarsi alle spalle il mondo che conosceva e cercare di stringere amicizia con gli altri figli dei militari, trascorrendo il tempo libero in spiaggia e divertendosi. Fraser si avvicina a Caitlin, situazione che fa credere a tutti che siano una coppia. La ragazza vive con il padre, Richard Harper, e la madre Jenny e la sua famiglia risiede nella base da quattro anni. Caitlin sa usare il fucile, riparare motori ed è un'incredibile kickboxer.

I due protagonisti, tramite la loro complicata amicizia, cercheranno quindi di capire se stessi e gli altri durante una calda estate.

Recentemente Luca Guadagnino ha diretto il remake di Suspiria, uscito in Italia all'inizio di quest'anno, e Chiamami col tuo nome, adattamento del romanzo di Andrè Aciman per il quale si parla da tempo di un seguito. Le tematiche di We Are Who We Are, almeno sulla carta, richiamano in parte quelle del film con Armie Hammer e Timothee Chamelet.