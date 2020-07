Luca Guadagnino regista del film sulla storia di Scotty Bowers, il gigolò di Hollywood

Luca Guadagnino sarà il regista del film tratto dal documentario Scotty and the Secret History of Hollywood, diretto da Matt Tyrnauer.

Il progetto racconterà la storia vera di un veterano della seconda guerra mondiale che ha combattuto anche nella battaglia di Iwo Jima, venendo poi coinvolto nel mondo del cinema.

La sceneggiatura del film dedicato alla storia di Scotty Bowers sarà scritta da Seth Rogen ed Evan Goldberg, mentre Luca Guadagnino sarà impegnato dietro la macchina da presa.

Il marine è diventato un famoso truffatore bisessuale che era impegnato anche a organizzare appuntamenti per le star di Hollywood omosessuali a partire dagli anni '40.

Il documentario si basava sull'autobiografia Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars in cui spiega tra le pagine come abbia creato un ambiente sicuro per le star omosessuali del mondo dello spettacolo in modo da evitare situazioni pericolose e persino potenzialmente mortali. La produzione sarà curata da Searchlight in collaborazione con Altimeter Films e Point Grey Pictures.

Luca Guadagnino prossimamente presenterà sugli schermi televisivi la sua miniserie We Are Who We Are, di cui recentemente è stato diffuso il trailer.