Luca Guadagnino regista del remake de Il Signore delle Mosche?

Luca Guadagnino potrebbe essere il regista della nuova versione cinematografica de Il Signore delle Mosche, l'adattamento del romanzo scritto da William Golding.

Il progetto verrà sostenuto da Warner Bros e il regista, in collaborazione con Marco Morabito, dovrebbe fare parte del team produttivo che comprende anche la Known Universe, fondata da Lindsey Beer, Nicole Perlman e Geneva Robertson-Dworet.

L'adattamento del libro Il signore delle mosche è in fase di sviluppo fin dal 2017, anno in cui Warner Bros. ha riottenuto i diritti del romanzo, già diventato un film nel 1990. Il progetto potrebbe ora passare nelle mani di Luca Guadagnino che sembra vicino ad accettare l'incarico di riportare sul grande schermo la storia di un gruppo di studenti che si ritrovano su un'isola deserta e danno vita a un nuovo ordine sociale per sopravvivere.

Il regista italiano è attualmente al lavoro sulla miniserie della HBO We Are Who We Are e potrebbe iniziare il lavoro sul lungometraggio al termine del suo impegno con la tv via cavo.

Nel cast dello show ci saranno Chloe Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Kid Cudi, Faith Alabi, Spence Moore II, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier e Sebastiano Pigazzi.

Gli episodi racconteranno una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia.